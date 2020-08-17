İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu Teknoloji Dünyası'nda

"Türkiye’de kurulan teknopark sayısı 84. Bunlardan 70’i faaliyet geçmiş durumda." diyerek söze başlayan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, sözlerine böyle devam etti::

"Teknoparkların çoğu üniversite bünyesinde iken bizimkisi farklı yapılandı. Toplamda teknopark çatısı altında faaliyet gösteren 5.800’ü aşkın ar-ge firması var. 50 bine çalışan ar-ge çalışanı mühendis var. 97,3 milyar dolarlık bir satış hacmine ulaşıldı. Türkiye’deki teknoparklardan 5,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Çalışan sayısı olarak bütün teknoparklardaki ar-ge çalışanlarının yüzde 10’u bizde. Şuan 5.770 ar-ge çalışanı ve mühendis ile 319 firmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bizim Teknopark İstanbul’da bugüne kadar tamamlanmış ve devam eden 1.980 proje var. 3,3 milyar liralık ar-ge gelirine, 162 milyon dolarlık da ihracat rakamına ulaşmış durumdayız. Özellikle savunma sanayiindeki gelişmelerle Türkiye’nin ar-ge alanındaki yükselişi artık halk tarafından da görülmeye başlandı. Kendimizi Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde iddialı bir noktaya konumlandırıyoruz. Dünyada da güçlü bir noktayı hedefliyoruz.Dünyaya proje üreten olma hedefindeyiz. Çok mutlu eden rakamlara ulaştık.200’ün üzerinde mezunumuz var. 70’i teknoparkımızda faaliyet gösteren ar-ge merkezine dönüştü.Yılbaşında bitireceğimiz yeni bir binamız var. Sadece 5.000 metrekarelik alanı kuluçka merkezi olarak kullanacağız. Dünya standartlarında bir ortam oluşacak. Bütün elektronik cihazların internete bağlanmasıyla siber güvenlik çok önemli hale geldi. Siber güvenlik kuluçka merkezi projemiz var. Kampüsün içinde bir lise projemiz var. Lisemiz daha kurulur kurulmaz Aselsan ve İTÜ’nin liselerinin ardından tercihte 3. Sıraya yükseldi. Kuluçka merkezinde yılda 4 çağrı yapıyoruz. 100 girişimci başvurusu oldu. Yeni binamız devreye girdiğinde imkanlarımız da genişleyecek. Farklı başlıklarda çağrılarımız olacak. Dünya girişimcilik ekosistemini takip ediyoruz. İstiyoruz ki, İstanbul, teknoparklarda uluslararası alanda da öne çıksın. Ar-ge çalışmaları ağırlıklı olarak savunma sanayi ve yurtiçi talebi hedefliyor. İhracat da yapılıyor elbette. Ancak bu alandaki üretimler ithalata bağımlılığı azalttı. Doğu Akdeniz’de göreve çıkan gurur kaynağımız Oruç Reis, Teknopark İstanbul projelerinden bir tanesi. Patent başvurusu yapan firmalarımıza gereken danışmanlık hizmeti veriliyor ve bununla ilgili maliyetlerini de karşılıyoruz. Yeter ki ar-ge projeleri patent alsın."

