İstanbul Havalimanı'nın fiber optiği Türk Telekom'dan

09 Nisan 2019

İstanbul Havalimanı'nın küresel ölçekteki en büyük havalimanlarından biri olduğunu bildiren Yusuf Kıraç, sağladıkları güçlü iletişimle örnek bir havalimanı olacağının altını çizdi. İstanbul Havalimanı'nın mobil haberleşme altyapısı tasarımı, planlaması, kurulumu ve servise alınması açısından kolektif bir çalışmanın ürünü olduğunu anlatan Kıraç, "Burada kesintisiz ve ultra hızlı servisleri ile hizmet vereceğiz. Tamamıyla fiber altyapıyla desteklenen yüksek teknoloji, sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular, kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşayacaklar" diye konuştu.

Havalimanı içinde bulunan terminal, veri merkezi ve kontrol kulesi gibi kritik noktalara sabit network sistemlerini kurdukları bilgisini veren Yusuf Kıraç, üç farklı yönden çektikleri fiber altyapılar ile sistemi yedeklediklerinin altını çizdi.

Söz konusu devasa büyüklükteki kapalı alandaki mobil iletişim altyapılarını da şimdiden 5G teknolojisine hazır olacak şekilde tesis ettiklerini anlatan Kıraç, şöyle devam etti: "Bu sayede ziyaretçiler havalimanı içindeki en kalabalık alanlarda bile en hızlı 4.5G mobil iletişim fırsatlarından yararlanabilecekler. 29 Ekim 2018’deki lansman öncesinde, o gün açılışı yapılan tüm lokasyonların altyapısını tamamlamıştık."

İlave yatırımlar için de çalışmalara devam edecek

Açılış öncesinde de yine tüm lokasyonlardaki haberleşme altyapısını hazır hale getirdiklerini söyleyen Yusuf Kıraç, yolcu artışı ile ilave yapılacak terminal ve hizmet binaları için de benzer yatırımlara devam edeceklerini ifade etti.

'Kesintisiz iletişim’ prensibiyle müşterilerinin haberleşme hizmetlerinden üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçladıklarını anlatan Kıraç, "İstanbul Havalimanı’nda iletişimin aralıksız olarak sürdürülmesini bu büyük tesisin asli unsuru olarak görüyoruz. Tüm çalışmalarımızı da bu amaç doğrultusunda gerçekleştirerek, enerji ve iletim sistemlerimizi çoklu arızalara karşı tam korumalı ve yedekli bir şekilde kurduk" ifadesini kullandı.

Tüm mobil teknolojilerde iyi servis anlayışı

Müşterilerinin yurtiçinde aldıkları kaliteli hizmeti ülkeye giriş ve çıkışlarında da alabilmeleri için çalıştıklarını vurgulayan Yusuf Kıraç, bağlantı yollarında aynı yüksek kalitede bu hizmeti alabilmelerini sağladıklarına dikkat çekti.

Yurtdışından gelen yabancı konuklara ise ülkeye girişlerinden itibaren tüm mobil teknolojilerde iyi servisi vermeyi planladıklarını belirten Kıraç, şunları kaydetti: "En kalabalık mekanlarda bile yeni teknolojiler sayesinde hızlı mobil iletişim sağlamalarını hedefliyoruz. Güçlü ve tam yedekli haberleşme altyapımız sayesinde yeni havalimanı ve çevresinde ultra hızlı servislerimiz ile ziyaretçilere hizmet vereceğiz. Tamamıyla fiber altyapıyla desteklenen yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular, kaliteli ve hızlı iletişim kuracak."