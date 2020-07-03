İstanbul startup liginde

03 Temmuz 2020

SELENAY YAĞCI

Dünyanın önde gelen girişimcilik araştırma kurumu Startup Genome’un Dünyanın Yükselen En İyi 100 Ekosistemi sıralamasında İstanbul 16'ncı sırada yer aldı. Startup.watch kurucusu Serkan Ünsal "Unicorn çıkarmamız gelecek yıl İstanbul'un sıralamasını daha da yükseltecek" dedi.

İstanbul, ‘dünyanın yükselen en iyi 100 ekosistemi’ sıralamasında 16’ıncı sırada yer aldı. ABD merkezli küresel girişimcilik araştırma kurumu Startup Genome’un son raporuna göre İstanbul, Dubai, Moskova ve Brüksel gibi birçok büyük şehri geride bıraktı. Son yıllarda startup konusunda adını sıkça duyduğumuz Estonya ise 14’üncü sırada Türkiye'nin üzerinde yer aldı.

Startup.watch kurucusu Serkan Ünsal, “Yatırım anlamında 10 üzerinden 9 alan İstanbul, bu puanıyla aslında üstündeki 4 şehirden daha iyi durumda. Performans notu 10 üzerinden 7 çıkmış. Bu sene gerek unicorn çıkarmamız, gerek yatırımların bir aksilik olmazsa geçen seneden daha yukarıda çıkacak olması bizi önümüzdeki sene daha da yukarı taşıyacaktır” dedi. İstanbul’un başarısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından da Twitter’dan paylaşıldı. Bakan Varank, Startup Genome’un 2020 raporunun çıktığını belirterek İstanbul’un yükselen ekosistemler listesinde Dubai, Moskova ve Brüksel gibi şehirleri geride bıraktığının altını çizdi. Bakan, teknoloji tabanlı girişimlerde hedeflerin yüksek olduğunu da takipçilerine aktardı.

1'inci sırada Mumbai var

Raporda, 100 ülkede 270’in üzerinde ekosistem değerlendirildi ve en iyi 40 hub ve en umut verici merkezler sıralandı. Yeni kurulan ilk 100 ekosistem listesinde, Hindistan’ın ticari başkenti Mumbai ilk sırada geldi ve onu Jakarta, Zürih izledi. Raporda, “Startup’lar en büyük büyüme motoru haline geldi ve politika yapıcılar daha fazla enerji ve başlangıç ekosistemlerinin geliştirilmesine odaklanıyorlar” denildi. Rapora göre, gelişmekte olan ekosistemler 49 ülkeyi ve ekosistem değerinde 348 milyar doları temsil ediyor. Raporda, “Avrupa, gelişmekte olan ekosistemlerin en önde gelen kıtası. Listede 38 şehirle Kuzey Amerika ikinci, 32 başlangıç ekosistemi ile de Asya-Pasifik üçüncü sırada yer alıyor” ifadeleri yer alıyor.

Girişimler kulüplerde birleşiyor

Raporda ayrıca, 2010’dan bu yana bu ekosistemlerin 115 milyar dolarlık kulüp girişimleri oluşturmak için birleştikleri de belirtildi. 20’den fazla ülkedeki bu başlangıç ekosistemlerinin yaklaşık 60’ı tek boynuzlu at veya milyar dolarlık bir çıkış gördü. Bunlardan 27 ekosistem bu tür en az iki anlaşma gördü. Rapora göre, küresel başlangıç ekonomisi yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir değer yarattı. Rapor salgına ayrı bir bölüm ayrıldı. Sermaye ve talep şoku gibi ekosistem uygulamalarını etkileyen olumsuzluk gelişmelere koronavirüs pandemisinin de eklendiğine vurgu yapıldı.

Türkiye, 'Dünyanın Yükselen En İyi Ekosistemi’ sıralamasının gelecek yılki araştırmasında iddiasını biraz daha artıracak. Yakın zamanda Türkiye’den çıkan ilk unicorn olan Peak Games’in varlığı, İstanbul’u daha üst sıralara taşıyacak.

Startup.watch kurucusu Serkan Ünsal

Dünyadaki en başarılı startup ekosistemlerinin %30’u Asya’da



Raporun ana listesinde yani öne çıkan en başarılı startup ekosistemlerinde ilk 30’a bakacak olursak, Silikon Vadisi ilk sıradaki yerini koruyor. Onu New York, Londra, Pekin, Boston, Tel Aviv sırasıyla izliyor. Tokyo, Seoul, Shenzhen, Hangzhou ve Sao Paulo listeye yeni eklenenler olarak dikkat çekiyor. İlk 30 ekosistem arasında Asya büyümeye devam ediyor. Dünyadaki en başarılı startup ekosistemlerinin yüzde 30’u Asya’da yer alıyor. Asya’nın bir diğer önemli özelliği ise, yeni eklenen ekosistemlerin derin teknolojilerde öne çıkıyor olması. Bu yılki raporda yine derin teknoloji startuplarının artan önemine dikkat çekiliyor. Tokyo, Seoul, Shenzhen ve Hangzhou güçlü Ar-Ge’ye sahip derin teknoloji startupları söz konusu olduğunda dikkat çeken ekosistemler arasında.