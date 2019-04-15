İstanbul trafiğine çözüm BOX PC

15 Nisan 2019

Sağlıktan finansa, eğitimden savunma sektörüne kadar birçok alanda teknolojik çözümler üreten, tecrübe, performans ve ürün kalitesini bu kez de Kuzey Marmara Otoyolu’nda gösterdi.

Türkiye’de bilgisayar üretiminde ilk yerli malı belgesine sahip olan Technopc’nin endüstriyel BOX PC modeli, İstanbul trafiğini rahatlatacak 398 kilometre uzunluğundaki dev projenin Hızlı Geçiş Sistemleri'nde (HGS) kullanıldı. Sistemden geçen araçların plakalarını okuyarak bilgileri alıp ödeme sistemine aktarmak için kullanılan, üzerinde birçok yazılımın aynı anda çalıştığı ürünün ilk faz kurulumları da bitti.

Yüzde 99 başarı

Kurulan ürünün 7/24 çalışabilecek yüksek performansa sahip olduğunu belirten Technopc yönetici ortağı Murat Yücel, “Tedarikçisi olduğumuz, ücret toplama sistemlerinin Türkiye'de lider tek entegratör firması Tetra HGS Elektronik Sistemleri yönetimindeki projede gelişmiş yazılım, donanım ve kamera teknolojileri bir arada kullanıldı. Tek kamerayla çoklu şerit yollarda yüzde 99 oranında performans başarısı sağlandı. Böylece piyasada yer alan en güçlü çözüm oluşturuldu. Yazılım ve donanımın en üst performansla çalıştırıldığı bir projeye imza attık” dedi.