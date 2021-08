“İşten oyuna her şeyi yapabilen cihazlar en yüksek talebi görüyor”

Teknoloji sektöründe 20 yılı geride bırakan ve HP, Lenovo ve Dell gibi tanınmış markalarla çalışarak AMD’nin güçlendirdiği cihazların kullanıcıların eline ulaşmasını sağlayan Ebeid, AMD’nin gelecek vizyonundan da bahsetti.



Pandemi koşulları sürerken insanların çalışmaya devam etmek, çocuklarının eğitimini sağlamak ve sevdikleriyle iletişim halinde kalmak için artık teknolojiye her zamankinden daha fazla güvendiğini söyleyen Ebeid, bu sürecin ekstra büyük bir talebi beraberinde getirdiğini ve AMD olarak tüketicilerin bu talebi karşılamalarına yardımcı olmak için ortaklarıyla birlikte çalışmak ve son kullanıcılar da dahil olmak üzere ilgili herkes için mümkün olan en iyi deneyimi sağlamaya yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.



“En iyi deneyimi sunmak istiyoruz”



Ebeid, “İşi büyütmek için çok çalışıyorduk ve başardık. Geçmişte AMD'yi seçenekleri arasına sokmamış insanları tarafımıza çekmeyi ve daha fazla dikkatlerini çekmeyi başarıyoruz. Geçirdiğimiz dönem ne kadar zor olursa olsun, müşteri deneyiminin kalitesine durmaksızın odaklanmalısınız. Şimdi AMD'nin en iyi, en gelişmiş teknolojilerini ve sunduğu en iyi deneyimi göstermek istiyoruz. 2021 için önceliğimiz bu.” diyor.



Salgın tüketici donanımı pazarını nasıl etkiledi?



Ebeid, salgın döneminde özellikle dizüstü bilgisayar talebinde önemli artış olduğunu söyledi ve “Artık pek çok insanın hayatı dijital; her şeyin hızlı, akıcı ve sorunsuz olmasını istiyorlar. İnsanlar, kısıtlamalara uyum sağlamak için temel bir araç olarak teknolojiye yatırım yaptıklarından, pandemi sırasında pazar büyük bir yükseliş gösterdi. AMD’nin premium pazardaki büyümesi, oyun ve eğlence kategorisinde yansıdı. İşten oyuna kadar her şeyi yapabilen cihazlar çok yüksek talep gördü” dedi.



Pandemi satın alma şekillerini değiştirdi



Pandemi sırasında insanların satın alma şeklinin de tamamen değiştiğini belirten Ebeid, “İnsanlar artık eskisinden daha fazla şekilde internet üzerinden satın alım yapıyor ve bence bu yüzden daha fazla dizüstü bilgisayar satın alıyorlar. Biz de pazarlamamızı öncelikli olarak ortaklarımız için farkındalık ve trafik sağlamak üzere tasarlanmış çevrimiçi kampanyalara kaydırdık. Bunu yaparken, pazarın AMD'nin sunduğu her şeyden haberdar olmasını sağlamak için gazetecilerle çalışmak, örnekler göndermek ve mesajı iletmekle meşguldük” diye devam etti.

Dijital dönüşüm müşterilere nasıl yansıdı?



Alex Ebeid, pandeminin getirdiği dijital dönüşümle birlikte kategori lideri olarak pazarlama kampanyalarında en az bir yıl ilerisini planladıklarını bunun da onların acil ve uzun vadeli iş hedeflerini karşılayan, en esnek ve akıllı yollarla onları nasıl destekleyebileceğimizi anlamak için orijinal ekipman üreticileriyle (OEM'lerle) daha yakın çalışabilecekleri anlamına geldiğini ifade etti ve şöyle dedi:



“OEM ve kanal ortaklarımızı daha iyi desteklemek için reklam, halkla ilişkiler ve sosyal medya gibi farklı kanallarda çok daha yakın iş birliği yapıyoruz. Öncelikli hedeflerimizden biri dijitalleşmek ve mesajı tüketicilere ulaştırmada pazarda en etkili olmak. Bu, mesajlaşmanın kendisinden, trafiği ortak web sitelerine yönlendirmeye nasıl yardımcı olduğumuza kadar her şeyi uyarlamak anlamına geliyor. Kanal ortaklarımızdan bunun ihtiyaç duydukları bir şey olduğunu ve halihazırda büyük bir fark yarattığını duyuyoruz.”



“Müşterilerin doğru bilgisayarı ve teknoloji aldıklarından emin olmalarını sağlamak istiyoruz”



AMD olarak bir sonraki işlerinin müşterilerinin kendi özel ihtiyaçları için doğru bilgisayarı ve doğru teknolojiyi aldıklarından emin olmalarını sağlamak olarak tanımlayan Alex Ebeid, “AMD, tüm satış ve müşteri iletişimi aşamalarında iş ortaklarıyla daha yakın çalışıyor. Perakende iş ortaklarımızla iletişim hatlarımızı iyileştirdik, bu sayede trendlerin değişimini daha hızlı görebiliyoruz. Burada hangi segmentlerde büyüyor ya da küçülüyor, hangi cihazlara sahibiz ya da ne geliştiriyoruz, verilen özellikler ve yeteneklere göre artan talebi karşılayacağımızı bilebiliyoruz. Bu tür verilerle, dinamik olarak değişen, benzersiz talep modellerini karşılayan cihazlar geliştirmeye yardımcı olmak için OEM'lerle birlikte çalışabiliyoruz” dedi.



Yılın tedarikçisi ödülü



Avrupa'nın en büyük elektronik perakendecileriyle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten Alex Ebeid, yakın zamanda “Euronics 2020 Yılın BT Tedarikçisi” ödülünü kazandıklarını ifade etti ve gelecek yılki planlarını şöyle anlattı:



“En yeni AMD Ryzen 5000 Serisi CPU'ları ve Radeon RX 6000 GPU'ları duyurduk. Müşterilerimizin aradığı oyun ve içerik oluşturmada AAA deneyimlerini sunan işlemci, grafik ve yazılım olmak üzere AMD teknolojilerini bir araya getiren sistemleri pazara sunacağız.”



Dijital dönüşümü tamamlayanlar öne çıktı



Pandeminin yoğun olarak hissedildiği 2020’de dijital dönüşümün kimse için kolay olmadığını ancak halihazırda önemli dijital dönüşüm gerçekleştirmiş kuruluşlar için sorunsuz bir geçtiğini ifade eden Alex Ebeid, “Bir başka büyük farklılık, bazı perakendecilerin ve pazarların tüketicilerin ne satın aldıklarını, neye ihtiyaçları olduğunu iyi şekilde anlayabilmekti. Mağazada müşteriyle birlikte bir satış elemanınız olduğunda ürünleri tanıtmak daha kolaydır. Bunu müşteriye gerçekten yardımcı olacak şekilde çevrimiçi yapmak ise çok daha zor” diye devam etti.



AMD teknolojisinden en iyi şekilde yararlanmak için performans ve tasarım açısından gerçekten yeni alanlara doğru ilerlerken, bu yıl piyasaya çıkacak yeni dizüstü bilgisayarlar için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Alex Ebeid, sözlerini “Ayrıca pazarımızdaki yoğun rekabeti de sabırsızlıkla bekliyorum - geçen yıl önemli ölçüde büyüdük ama buraya gelmemize yardımcı olan amansız mücadele ruhundan hiçbir şey kaybetmedik” şeklinde tamamladı.