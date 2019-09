IT yöneticileri sektörün geleceğini konuştu

16 Eylül 2019

Karel tarafından her yıl gerçekleştirilen “IT Strateji Günü” etkinliklerinin üçüncüsü, “Paranın En Kıymetli Olduğu Dönemde IT Stratejisini Planlamak” temasıyla İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Konferans Salonu’nda yapıldı.

Etkinliğe 300’ün üzerinde BT yöneticisi katıldı. IT Strateji Günü’nde Karel, ATAR Labs, Amazon, Çözümpark, FileOrbis, Juniper, Logo, Microsoft, Özgür Yazılım AŞ, Salesforce, Symantec, VMware, Wissen Academy üst düzey yöneticileri birer konuşma yaptı.

Toplantıda konuşan Karel Stratejik Planlama ve Pazarlama Danışmanı Nurşen Yıldırım şunları söyledi:

“Yapay zekâ, bulut ve hibrid sistemlerin IT yöneticileri tarafından kullanımı büyük sıçramalar yaratacak. Tüm bu değişim gerçekleşirken oluşan büyük verinin analizi, güvenle korunması, işlenmesi ve karar mekanizmalarında kullanılabilir hale gelmesi büyük önem taşıyor. Bugün burada IT sektörünün lider şirketleriyle birlikte yeni teknolojilerin katkılarına dikkat çekip, mevcut sistemlere entegre edilerek verimliliğin nasıl maksimuma çıkartılacağı, karşılaşılabilecek zorluk ve güvenlik risklerinin nasıl yönetileceğine odaklandık.”

Toplantıya katılan şirketler bulut mimarisi ve servisleri, siber güvenlik, network, yapay zekânın IT sistemlerini etkileyen uygulamaları ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun olası sonuç ve etkileri ile ilgili sunumlar yaparak Türkiye bilişim teknolojileri sektörüne ilişkin orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaştılar.