İTÜ Çekirdek’ten 458 milyon TL’lik rekor

Selenay YAĞCI

Her yıl İTÜ Çekirdek’e başvuran girişimlerden en iyilerinin belirlendiği Big Bang Start-up Challenge etkinliği, bu yıl “Öncüler” mottosuyla önceki gün online gerçekleştirildi.

Bu yıl 10. yaşını kutlayan Big Bang, yeni bir rekora imza attı. Her yıl olduğu gibi sahnede sunum yapan girişimlerin dışında fuayedeki girişimler hatta önceki yıllarda yarışan girişimler de aldıklarını yatırımları duyurdu.

Big Bang sahnesinde 2020 yılında 54 milyon TL’yi bulan ödül, nakit ve yatırım miktarı bu yıl yüzde 748 artışla 458 milyon lirayı aştı. Big Bang 2021'de 36 girişim 7 milyon 780 TL'lik nakit ve ödüle kavuşurken, 10 girişim aldıkları toplam 26 milyon 251 bin TL'lik yatırımı ilk defa Big Bang sahnesinde açıkladı.

Daha önce Big Bang sahnesine çıkmış, 41 İTÜ Çekirdek girişiminin 2021 yılı içinde aldığı aldığı 424 milyon 78 bin 180 TL'lik yatırım ise Big Bang'de topluca anons edilerek kutlandı.

Final etkinliğinde, binlerce girişim arasından sıyrılarak sahneye çıkmaya hak kazanan 20 teknoloji girişimi; Dvoard Robotics, Beeplant, Datasance, Deepsport, Epicrone Technology, Esular, Evodice, İyiEkim Myco, Jelibot. com, Kidolog.com, Kozalak, Lugath, Mantiscope, ParlaPharma, SekGames, Sensiball VR, Steer-By-Wire, Surfvis, Swarmnect, Sweephy oldu. Sahneye çıkan öncü 20 finalist arasından alınan ödül, nakit ve yatırımlarla belirlenen ilk üç girişim; Evodice, DeepSport ve Kozalak oldu. Evodice, 1 milyon 98 bin TL yatırım ve 100 bin TL değerinde ödül, DeepSport, 1 milyon 20 bin TL yatırım ve 100 bin TL değerinde ödül, Kozalak ise 320 bin TL nakit desteği, 100 bin TL değerinde ödül kazandı.

Ev sahibi İTÜ ARI Teknokent, beş girişime İTÜ Çekirdek kapalı ofis ödülü, altı girişime ise Innogate ödülü verirken, diğer girişimlere ise İTÜ MAGNET ve açık ofis ödülleri verdiğini duyurdu. Etkinlikte İstanbul Sanayi Odası, Elginkan Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Planlama Ajansı ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB), Teknoloji ile Üretelim, EnerjiSA, AgeSA, Agito, Anadolu Efes, AKSigorta, AXA Sigorta, Elder, Ford Otosan, HDI Sigorta, Teknasyon, Türkiye Sigorta ve Yapı Kredi Teknoloji gibi paydaşlar girişimcilere yatırım, hibe ve ödül desteğinde bulundu.

"Türkiye dışından startup'ları İTÜ Çekirdek'e çekeceğiz"

Girişimcilere sağladığı destekle dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ Çekirdek olarak her yıl gelişerek, evirilerek, dikey alan ve paydaşlarıyla büyümeye devam ettiklerini söyleyen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "İTÜ ARI Teknokent olarak hem ülkemizde hem de bölgemizde fark yaratmak çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu amaçla teknokentler arası işbirlikleri, uluslararası işbirlikleri bu yılki odak noktamızı oluşturdu ve bundan sonraki süreçte de oluşturmaya devam edecek" dedi.

Dikbaş, 2022 yılında Türkiye dışından startup’ları İTÜ Çekirdek'e çekmeye odaklanarak, global bir iletişim sürdüreceklerini belirterek, "Bu çalışmamız 'İTÜ Seed' çatısı altında hayata geçirilecek. Bu proje ile ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub olması için çalışacağız, yerli yabancı tüm startup’ları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. 2022'in ilk aylarında İTÜ Seed'in global web sitesinin de lansmanını yapacağımızı gururla duyuruyorum. Biz, ülkemizin teknolojik alanda daha çok atılımlar yapması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve İstanbul Teknik Üniversitemizin de destekleriyle elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

83 teknolojik girişim Big Bang'de yerini aldı

Türkiye’nin her şehrinden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek’in 83 yarı finalistinin sanal stantları ziyaretçiler tarafından gezilirken; bu girişimler arasından sahneye çıkmaya hak kazanan 20 girişim ise görkemli Big Bang sahnesinde sunumlarını gerçekleştirdi. Fuayedeki girişimlerden bazıları da 3 milyon 450 bin TL'lik ödül, nakit desteği ve yatırım aldı.