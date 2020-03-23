İTÜ Teknokent'te 3D yazıcıda maske üretildi

23 Mart 2020

Selenay YAĞCI

DÜNYA’ya bilgi veren İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Doç. DR. Deniz Tunçalp, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için pek çok yeni ihtiyaç ve yapılması gereken pek çok inovasyon bulunduğunu ifade ederek, bu nedenle teknoloji girişimcilerinin bu yolda önemli görevler görebileceklerini belirtti.

Ucuz maliyetli solunum destek cihazlarından, enfekte hasta nakline yönelik sedyelere kadar pek çok yeni veya büyük hacimli ihtiyaçlar olduğunu vurgulayan Tunçalp, “Geçen günlerde Avrupa Birliği de koronavirüs ile ilgili inovatif ürünlere çağrı çıkıp, bu amaçla çalışan girişimcileri destekleyeceğini açıkladı. Biz de İTÜ ARI Teknokent olarak; programlarımız, firmalarımız ve girişimcilerimizle koronavirüs mücadelesi için seferber olmuş durumdayız” dedi.

Tunçalp, geçen yıl açtıkları dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ’de sağlık çalışanlarının bu günlerde bulmakta zorlandığı ve ihtiyaç duyduğu 3D yazıcıda üretebilecekleri medikal ürünlere odaklandıklarını açıkladı. Onlara ihtiyaç duydukları ürünleri hızlı bir şekilde üretip, destek olmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen hafta sonu tüm yüzü koruyabilen maskelerin pilot üretimini gerçekleştirdik ve test için iki hastaneye gönderdik. Test sonuçlarına göre ürünü geliştirip, diğer gönüllü kuruluşlarla beraber daha çok hacimde üretip doktorlarımıza ulaştırmaya çalışacağız.

İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezimizde girişimcilere bu amaçla yeni bir çağrı açtıklarını ifade eden Tunçalp, şunları anlattı: “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede çözüm sunacak teknolojileri özel olarak desteklemeyi amaçlıyoruz. Tespit yöntemlerinden respiratör teknolojilerine; sterilizasyon çözümlerinden ventilatöre kadar birçok boyutu olan bu problemin çözümüne benim de katkı sağlayacak bir ürünüm var diyorsan ‘İTÜ Çekirdek’te Geliştir, Dünyayı İyileştir’ diyoruz. Bu alana odaklanan girişimleri internet sitemiz üzerinden başvurarak bizimle iletişim kurmaya davet ediyoruz.”