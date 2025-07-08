iyzico, Yemeksepeti’ni "iyzico ile Öde" platformuna kattı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, iyzico'nun Yemeksepeti'yle yaptığı işbirliği kapsamında kullanıcılar hem hızlı ve güvenli ödeme çözümlerinden hem de özel kampanyalar ve nakit iade fırsatlarından yararlanabilecek.

Temmuz ayı boyunca geçerli kampanya kapsamında, Yemeksepeti kullanıcıları, "iyzico ile Öde" yöntemiyle tek seferde 450 lira ve üzerindeki siparişlerde 100 lira, kampanya dönemi boyunca toplamda 300 lira nakit iade kazanabilecek.

"Dijital yaşam tarzlarına uyum sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine iyzico Üst Yöneticisi (CEO) Orkun Saitoğlu, Türkiye'nin iki önce dijital çözüm sağlayıcısı arasında yapılan bu işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Dijital ödemelerin artık hayıtın her alanında yer aldığını aktaran Saitoğlu, şunları kaydetti:

"Kullanıcıların temel beklentisinin hız, güvenlik ve kişiselleştirilmiş avantajlar. iyzico olarak 'iyzio ile Öde' çözümümüzle ödeme deneyimini yeniden tanımlıyor, tüketicilerin dijital yaşam tarzlarına uyum sağlıyoruz. Yemeksepeti gibi günlük hayatın içinde vazgeçilmez hale gelmiş bir platformla güçlerimizi birleştirmek, dijital ödemelerin geleceğini şekillendirmek adına heyecan verici bir başlangıç ve daha fazlası için çalışmaya, kullanıcılarımıza değer katan çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.