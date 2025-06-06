Japon Ispace'in ay görevi yine başarısızlıkla karşılaştı! Uzay aracıyla bağlantı kesildi

Japon uzay firması Ispace, 2023 yılında başarısızlıkla sonuçlanan ilk Ay iniş denemesinin ardından gerçekleştirdiği ikinci görevde de sorun yaşadı. Şirketin 'Resilience' adını verdiği uzay aracıyla Ay'a iniş için yürüttüğü 'Hakuto-R Görev-2' kapsamında iniş süreci sırasında araçla bağlantı koptu.

İletişim sağlamak için çalışmaların sürüyor

15 Ocak'ta Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen 'Resilience' uzay aracı, Ay'a inişin beklendiği dakikalarda canlı yayınla takip edildi. Ancak, inişin tamamlanması beklenirken araçla iletişim kesildi. Firma, aracın Ay yüzeyine başarılı bir şekilde inip inmediğinin henüz teyit edilemediğini, iletişim sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ispace, bu görevde Ay'da gelecekte yapılacak keşiflere hazırlık amacıyla yiyecek ve su kaynaklarını araştırmayı hedefliyordu.

Görev kapsamında kullanılan roket, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Aynı fırlatmada, Firefly Aerospace firmasının Ay yüzeyinden veri toplayan 'Blue Ghost' adlı uzay aracı da yer aldı. 'Blue Ghost', mart ayında Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştirmişti.

İlk görevde ne olmuştu?

Japon şirket, ilk Ay görevi olan 'Hakuto-R Görev-1' kapsamında Aralık 2022'de SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzay aracını Cape Canaveral Üssü'nden fırlatmıştı. Araç, Mart 2023'te Ay yörüngesine başarıyla ulaşmış; ancak 26 Nisan'daki iniş denemesi sırasında Tokyo'daki yer kontrol merkezi ile bağlantı kesilmişti. Ispace, aracın iniş esnasında düşmüş olabileceğini duyurmuştu.