Jeff Bezos, 4 yıl aradan sonra yine CEO oluyor

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, mühendislik ve üretim süreçleri için yapay zekâ geliştirmeyi amaçlayan Project Prometheus adlı yeni girişime "eş CEO" olarak katılıyor.

Bu adım, Bezos’un 2021’de Amazon CEO’luğunu bırakmasından bu yana ilk resmi operasyonel rolü anlamına geliyor.

6,2 milyar dolarlık dev fon toplayan girişim, bu rakam sayesinde dünyanın en iyi finanse edilen erken aşama yapay zekâ şirketlerinden biri oldu. Finansmanın bir kısmı da Bezos tarafından sağlandı.

Bilgisayar, otomobil ve uzay araçları için yapay zekâ

Project Prometheus, yapay zekâyı bilgisayar, otomobil ve uzay aracı üretimi gibi ileri mühendislik alanlarında kullanmayı hedefliyor. Girişim, OpenAI, Meta ve Google gibi devlerin domine ettiği kalabalık bir pazarda rekabet edecek.

100 araştırmacıyı transfer etti

Şirket, bugüne kadar OpenAI, DeepMind ve Meta gibi üst düzey yapay zekâ laboratuvarlarından araştırmacılar dahil yaklaşık 100 çalışan işe aldı.

Bezos’un yeni yol arkadaşı: Fizikçi ve kimyager Vik Bajaj

Bezos'un eş CEO’su, Google’ın “Moonshot Factory” olarak bilinen X laboratuvarında Sergey Brin ile yakın çalışan fizikçi ve kimyager Vik Bajaj olacak.

Blue Origin’de resmî olarak sadece “kurucu” unvanını taşıyan Bezos, bu yeni girişimle birlikte yeniden aktif yönetim pozisyona dönmüş olacak.