Jeff Bezos'tan tartışma yaratacak hamle! 'Trump'a yaranmak için...'

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos’un 10 milyar dolarlık yardım fonu ‘Bezos Earth Fund’, Apple ve H&M gibi şirketlerin ‘net sıfır’ hedefine ulaşmaları konusunda kontrolü bulunan ve küresel ölçekte tanınan ‘Science Based Target İnisiyatifi’ne (SBTi) verdiği desteği sonlandırdı.

Financial Times’ın karara ilişkin üç kişiye dayandırdığı habere göre; Bezos’un bu adamı, ‘Science Based Target İnisiyatifi’ çalışanlarının geçen yıl Bezos fonunun etkisine ilişkin endişelerini dillendirilmelerinin ardından geldi.

Finansman ilişkisine ilişkin bilgi sahibi olan iki kişi, SBTi'nin finansmanını Aralık 2024'ten sonra durdurma hamlesinin kısmen Bezos'un daha önce iklim değişikliğini bir aldatmaca olarak tanımlayan Trump'ı kızdırmak istememesinden kaynaklandığına inandıklarını söyledi.

Bezos, tıpkı Meta'nun kurucusu Mark Zuckerberg gibi diğer büyük teknoloji şirketi patronlarıyla birlikte, şirketleri antitröst, anlaşmalar ve yapay zeka konusundaki baskılardan kurtulmaya çalışırken Trump yönetimiyle bağ kurmaya çalışıyor.