Kabil: 2022 teslim tarihli projeler de kur farkından yararlanmalı

Plan ve Bütçe Komisyonunda geçen hafta görüşülmeye başlanan yasa tasarısında yer alan Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na "Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri" başlıklı madde ile Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarında Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler yeniden düzenlenecek. Tasarıya göre 1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021 tarihlerinde ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek. Ancak 2022 yılında teslimi devam eden projeler bu kapsama alınmadı. TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Başkanı Pınar Kabil de çoğu sektörün kur farkından yararlanamadığını kamudan bu anlamda yeni bir destek beklediklerini açıkladı.

“Risk öngörülebilir değildi”

Kabil, “Projelerde ortaya çıkan fiyat farkında 2 baz noktası belirlenmiş. 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarında Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler yeniden düzenlenecek. Tasarıya göre 1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021 tarihlerinde ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilecek” dedi.

Şirketlerin bu şartlarda projeleri devam ettirmesinin çok zor olduğunu da vurgulayan Kabil şunları aktardı: “2021 yılının son çeyreğinde imzalanan projelerde yıl sonu teslim yapılması çok zor. Bundan dolayı 2022 yılında teslim edilecek projeler de kanun kapsamına alınıp kur farkından yararlandırılmalı. Bu dönemde oluşan döviz kurları hiçbir şirket için öngörülebilir düzeyde değildi. Bundan dolayı kamu ihalesi kazanan birçok firma sorunlar yaşıyor. Bizler bilişim sektörü olarak net yüzde 2 karla çalışıyor. Yüzde 50 kur zararını sektörün hiçbir paydaşı karşılayamaz. Bu karara 2021 yılında sözleşmesi imzalanıp 2022 yılında teslimi devam eden projelerin de alınmasını talep ediyoruz.”