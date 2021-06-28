Karaismailoğlu: Türksat 5A, Türksat'ın en kapasiteli uydusudur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türksat 5A Hizmete Alma Töreni"nde yaptığı konuşmada, iletişim ve haberleşmede tüm yenilikleri halkın hizmetine sunarak, gençlerin her türlü veriye daha hızlı ve sağlıklı şekilde ulaşabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bugün hizmete girecek Türksat 5A uydusunun, 8 Ocak'ta başladığı yolculuğunu 4 Mayıs'ta 31 derece doğu yörüngesine ulaşmasıyla tamamladığını aktaran Karaismailoğlu, 1,5 ay süren test ve devreye alma çalışmalarının ardından bugün hizmet vermeye hazır hale geldiğini ifade etti.

"Türkiye'de iletişim altyapısını geleceğe uygun biçimde kurmamıza katkı sunacak Türksat 5A, 1728 megahertz kapasitesiyle Ku-bantta Türksat uydu filosunun en kapasiteli uydusudur. Önceki haberleşme uydularımıza göre yüzde 30 daha fazla kapasiteye sahip." diyen Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan 3 kıtaya yayılan geniş coğrafyada televizyon ve veri haberleşme hizmeti vereceğini kaydetti.

Karaismailoğlu, uydunun özellikle "MENA bölgesi" olarak tanımlanan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde TV yayıncılık sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekerek, "Böylece ülkemizin yerli ve milli yayıncılığın ülke sınırlarının ötesinde, dünya çapında daha etkin varlık göstermesine de önemli katkılar sunacak. İlk defa kullanılacak yeni Ku-bant üzerinden verilecek özel servislerle uydu haberleşme servislerinin katma değeri artacak" dedi.

"Türksat 5B bu yıl uzaya gönderilecek"

Beşinci nesil haberleşme uydularından bir diğeri olan Türksat 5B'nin tasarım ve üretim aşamalarının başarıyla devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin sistem seviyesi, son fonksiyonel ve sistem testlerinin, Türksat uzmanları tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin de bu yılın son çeyreğinde SpaceX Falcon9 roketiyle uzaya gönderileceğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, "Türksat 6A'nın mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, çevresel test aşamaları devam ediyor. 2022'de uzaya göndermeyi planladığımız Türksat 6A ile ülkemiz, dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak." diye konuştu.