Kaspersky, ISO 27001 güvenlik sertifikası aldı

13 Şubat 2020

Kaspersky açıklamasına göre, uluslararası standardizasyon kurumu olan International Organization for Standardization (ISO) tarafından belirlenen ISO/IEC 27001, en yaygın kullanılan güvenlik standartlarının başında geliyor.

Söz konusu standart; işletme ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda bilgi güvenliği yönetimi sistemlerinin uygulanması, izlenmesi, bakımı ve gelişimi adına ihtiyaç duyulan çerçeveyi belirliyor.Kaspersky'nin ISO/IEC 27001 standardına uygunluğu, bilgi güvenliği sistemlerinin uyarlanması ve yönetiminin yanı sıra müşterilerine sağladığı hizmetlerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Sertifikasyon, bağımsız bir sertifikalandırma kuruluşu olan TÜV AUSTRIA Group tarafından yapılan değerlendirme sonrasında verildi. Bunun için Kaspersky Security Network (KSN) altyapısı zararlı ve şüpheli dosyalara karşı etkinliği için denetlenirken, şirketin Distributed File System (KLDFS) güvenli dosya paylaşım altyapısının güvenliği ve erişimi de dikkate alındı.

Denetlenen veri merkezleri arasında İsviçre Zürih, Almanya Frankfurt, Kanada Toronto ve Rusya Moskova yer aldı.

"Sertifikasyon Kaspersky için bir dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Bilgi Güvenliği Ofisi Şefi Andrey Evdokimov, ISO 27001 sertifikasyonunun Kasperky için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu durum, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza güvenlik yönetim kontrolü önceliğimizi ve bilgi güvenliğine doğrulanabilir yaklaşım sunma anlayışımızı gösteren bir kanıt niteliğindedir. Sertifikasyon için gereken yoğun denetim süreci bilgi güvenliğine dair adanmışlığımızın ve şeffaflık anlayışımızda yeni bir adımın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

TÜV Trust IT GmbH Başkanı Detlev Henze de kurumunun toplumu ve kurumları herhangi bir kaynaktan gelen risklere karşı korumayı amaçladığını aktararak, "Dünyanın gelişiminde dijitalleşmenin önemi arttıkça fırsatlarla beraber kişisel veya kurumsal bilgiyi tehdit eden riskler de açığa çıkıyor. Kaspersky gibi küresel çapta önemli bir aktörün, uluslararası standartlarda kabul görmüş bu sertifikasyona olan adanmışlığını ortaya koymasını büyük bir takdirle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜV AUSTRIA Moskova Ofisi Genel Direktörü Dmitry Yartsev ise günümüzde bilgi teknolojilerinin bireyleri, kurumları ve devletleri bir araya getirerek dünyanın küreselleşmesine platform oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlardan birinin bile tehdit altında olması çoğumuzu risk altında bırakır. Dolayısıyla risk değerlendirmesini artık sadece bölgesel olarak değil, uluslararası sınırların ve ağların ötesine taşıyacak şekilde genişletmemiz gerekir. Kritik zamanlarda bir arada kullanılan küresel ölçekteki süreçleri, uluslararası altyapıyı ve paylaşılan kaynakları bir arada düşünmeliyiz. Bu nedenle Kaspersky'nin geniş bir alanda ve farklı ülkelerde kurguladığı bilgi sistemleri altyapısını sertifikalandırma çabasını, böylece toplam gücüne ve iş sürekliliğine olan güvenini takdirle karşılıyoruz."