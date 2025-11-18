Katlanabilir iPhone sızdı: iPhone Fold dev bataryayla geliyor

Apple’ın uzun süredir konuşulan katlanabilir modeli iPhone Fold ile ilgili yeni sızıntılar gündeme bomba gibi düştü. Cihaz, 5.400-5.800 mAh arasında değişen dev bir batarya kapasitesiyle test ediliyor. Bu rakam, iPhone 17 Pro Max’in 5.088 mAh’lık kapasitesini bile geride bırakıyor.

Bu büyük batarya, daha uzun kullanım süresi vaat etse de cihazın kalınlık ve ağırlığını artırabileceği belirtiliyor. Rakip markalar silikon-karbon pil teknolojileriyle daha ince cihazlara yönelirken, Apple’ın dayanıklılığı öncelediği görülüyor.

Daha kalın tasarım ve gelişmiş termal yapı

Sızıntılara göre Apple, 2025 iPhone modelleri için genel olarak daha kalın bir tasarım anlayışı benimsedi. Katlanabilir modelde yaratılan ek iç hacim, sadece batarya için değil, daha geniş yüzeyli bir buhar odası (vapour chamber) barındırmak için kullanılacak. Bu da cihazın ısıl performansının iyileşeceği anlamına geliyor.

iPhone Fold’un açık halde iki iPhone Air’in yan yana durduğu bir formda olduğu söyleniyor. Test prototiplerinden birinde 7,74 inç ana ekran, 5,49 inç kapak ekranı bulunuyor.

Ancak bu teknik özelliklerin, seri üretime geçilene kadar değişebileceği vurgulanıyor. Apple’ın nihai tasarımı için bir süre daha beklemek gerekecek.