“Katlanabilir telefon satışlarımız 4 kat arttı”

Hamide HANGÜL

Türkiye’de akıllı cep te­lefonu pazarının 2024 yılında yüzde 14, tab­let pazarının da yüzde 36 bü­yüdüğünü açıklayan Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Türkiye’de akıllı telefon paza­rı son 3 yılda ortalama yüzde 20 büyürken, 2024 yılında yüzde 14 büyüdü.

Telefon satışlarına baktığımızda, son 3 yılda orta­lama yıllık 11 milyon telefon sa­tıldığını söyleyebiliriz. Tablette ise ülke olarak son 3 senede or­talama yüzde 30’luk bir büyüme kaydedilirken, son yılda yakla­şık yüzde 36’lık bir büyüme var.

Yılda yaklaşık 1,7 milyon tablet satılıyor. Biz bu pazarda akıllı cep telefonu satışlarımızı 3 kat, katlanabilir cep telefonu satış­larımızı da 4 kat artırdık. Sam­sung Türkiye olarak akıllı tele­fon pazarının yüzde 43’lük hac­mini kaplıyoruz. Tablette yüzde 50 pay ile pazar lideriyiz. Türki­ye’de satılan her 100 telefondan 43’ü, satılan her iki tabletten bi­rinin Samsung olduğunu söyle­yebiliriz” diye konuştu.

Tablet satışlarına klavye dopingi

Bu yıl tablet kullanımında gö­rülen artışa işaret eden Azde­mir, “Notebooktan tablete geçiş var. Klavyeyle tablet kullanma oranı çok arttı ve son teknolo­jilerle evlerde ve iş yerlerinde kullanılan ekran sayısı da ar­tış gösterdi. Tablet, artık ikinci, üçüncü ekran olarak hayatımı­za girdi” dedi. Samsung Elect­ronics’in, her yıl Ar-Ge’ye orta­lama 17 milyar dolar ayırdığını ve tüketici odaklı inovasyonla­ra odaklandığını söyleyen Az­demir, “Samsung’un globalde­ki rakamlarında baktığımızda 2023 yılında 190 milyar dolar ciro ve 10.1 milyar dolar net kara ulaşıldı” bilgilerini verdi.

Akıllı telefon pazarı oldukça dinamik

Ürün yelpazelerinin geniş kitlelere hitap ettiğine dikkati çeken Azdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Samsung Electroni­cs Türkiye olarak, akıllı telefon­larımız, tabletlerimiz ve diğer giyilebilir akıllı cihazlarımız­da kuru ve enflasyonun etkisini minimize ediyoruz. Türkiye’de­ki akıllı telefon pazarı, oldukça dinamik ve hareketli bir yapıya sahip. Biz bu alanda lider konu­mumuzu güçlendiriyoruz. Son üç yıldır pazar payımızı sürekli artırıyoruz.”

Türkiye, genç nüfusun hızlı adaptasyonuyla önemli pazar

Türkiye’nin genç nüfusu, bu kitlenin teknolojik ürünlere me­rakı ve hızlı adaptasyonu saye­sinde, dünyadaki en önemli pa­zarlardan biri olmayı sürdür­düğünün altını çizen Azdemir, “Samsung için de her zaman en önemli pazarlardan biri konu­munda. Bu yılın başında lansma­nını yaptığımız S24 Serisi, önce­ki yıla göre 2 kat, yani yüzde 132 daha fazla satışa ulaştı. Bu ilginin temmuz ayı ortasında lansmanı­nı yaptığımız yeni Z Serisi katla­nabilir cihazlarımızla da aynı şe­kilde devam etmesini bekliyoruz. Premium katlanabilir telefonlar­da da pazar liderliğimizi sürdü­rüyoruz” diye konuştu.

Satışları ‘katla’dı

Katlanabilir akıllı telefon pazarının büyümesini bekle­diklerini dile getiren Azdemir, “Counterpoint Research’e göre küresel katlanabilir akıllı tele­fon pazarına talebin, 2027 yılın­da 100 milyona ulaşması bek­leniyor. Biz de mobil telefon pazarındaki liderliğimizi kat­lanarak devam ettirmek istiyo­ruz. Üretildiği zamandan bu ya­na, 3 yılda katlanabilir telefon satışımız her yıl 2 katına çık­tı.

Tüm dünyada ortalama 1,4 milyar akıllı telefon satılırken, geçtiğimiz sene bunun 25 mil­yon adedi katlanabilir telefon­du. Samsung’un globalde kat­lanabilir telefon kategorisinde pazar payı yüzde 75’ler seviye­sinde. Türkiye’de bu oran yüz­de 95’lere kadar çıkıyor. 2027 yılında da tüm premium seg­ment cihazlarımızın satışının 1/4’ünün katlanabilir cihazlar­dan yapılacağını öngörüyoruz.”

3 gram ‘akıllı yüzük’ 12 bin 999 TL’den satışta

Samsung Türkiye olarak, yapay zeka destekli Galaxy Ring akıllı yüzüğü de piyasaya sunduklarını açıklayan Murat Azdemir, ürünün en yeni giyilebilir cihaz olduğunu, küçük boyutuna rağmen en gelişmiş sensör teknolojisine sahip olduğunu, kullanıcıların parmağına takarak zindelik ve fitnes takibi yapabildiğini söyledi.

Azdemir, “Sağlık takibi için tasarlanan akıllı yüzük, azami 3.1 gram ağırlığa sahip.10 metreye kadar su geçirmiyor. Uyku skoru, horlama analizi, hareket ve uyku gecikmesi gibi kapsamlı uyku analizleri sunuyor. Gece boyunca cilt sıcaklığı değişikliklerini ölçüyor” bilgilerini verdi. Toplantıda, 3.1 gram ağırlığındaki akıllı yüzüğün satış fiyatının 12 bin 999 TL olduğu açıkladı.

Türkçe çeviriyi 2 haftada yarım milyon kişi kullandı

Yapay zeka destekli akıllı mobil telefonlara yaklaşık iki hafta önce Türkiye çevirinin de eklendiğine işaret eden Murat Azdemir, böylelikle İngiltere, Hindistan dahil çeviri yapılabilen dil sayısının 20’ye çıktığını söyledi. Azdemir, “Türkçe çevirinin eklettik ve süreyi öne aldık. Bu sürede yarım milyon kişi kullanmaya başladı” diye konuştu.