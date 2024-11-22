“Katlanabilir telefon satışlarımız 4 kat arttı”
Akıllı telefon pazarının bu yıl yüzde 14, tablet pazarının da yüzde 36 büyüdüğünü söyleyen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Türkiye’de yılda 11 milyon adet akıllı telefon, ortalama 1,7 milyon adet de tablet satılıyor. Samsung olarak, akıllı telefonda 3 kat, katlanabilirde 4 kat satışlarımızı artırdık” dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de akıllı cep telefonu pazarının 2024 yılında yüzde 14, tablet pazarının da yüzde 36 büyüdüğünü açıklayan Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Türkiye’de akıllı telefon pazarı son 3 yılda ortalama yüzde 20 büyürken, 2024 yılında yüzde 14 büyüdü.
Telefon satışlarına baktığımızda, son 3 yılda ortalama yıllık 11 milyon telefon satıldığını söyleyebiliriz. Tablette ise ülke olarak son 3 senede ortalama yüzde 30’luk bir büyüme kaydedilirken, son yılda yaklaşık yüzde 36’lık bir büyüme var.
Yılda yaklaşık 1,7 milyon tablet satılıyor. Biz bu pazarda akıllı cep telefonu satışlarımızı 3 kat, katlanabilir cep telefonu satışlarımızı da 4 kat artırdık. Samsung Türkiye olarak akıllı telefon pazarının yüzde 43’lük hacmini kaplıyoruz. Tablette yüzde 50 pay ile pazar lideriyiz. Türkiye’de satılan her 100 telefondan 43’ü, satılan her iki tabletten birinin Samsung olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.
Tablet satışlarına klavye dopingi
Bu yıl tablet kullanımında görülen artışa işaret eden Azdemir, “Notebooktan tablete geçiş var. Klavyeyle tablet kullanma oranı çok arttı ve son teknolojilerle evlerde ve iş yerlerinde kullanılan ekran sayısı da artış gösterdi. Tablet, artık ikinci, üçüncü ekran olarak hayatımıza girdi” dedi. Samsung Electronics’in, her yıl Ar-Ge’ye ortalama 17 milyar dolar ayırdığını ve tüketici odaklı inovasyonlara odaklandığını söyleyen Azdemir, “Samsung’un globaldeki rakamlarında baktığımızda 2023 yılında 190 milyar dolar ciro ve 10.1 milyar dolar net kara ulaşıldı” bilgilerini verdi.
Akıllı telefon pazarı oldukça dinamik
Ürün yelpazelerinin geniş kitlelere hitap ettiğine dikkati çeken Azdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Samsung Electronics Türkiye olarak, akıllı telefonlarımız, tabletlerimiz ve diğer giyilebilir akıllı cihazlarımızda kuru ve enflasyonun etkisini minimize ediyoruz. Türkiye’deki akıllı telefon pazarı, oldukça dinamik ve hareketli bir yapıya sahip. Biz bu alanda lider konumumuzu güçlendiriyoruz. Son üç yıldır pazar payımızı sürekli artırıyoruz.”
Türkiye, genç nüfusun hızlı adaptasyonuyla önemli pazar
Türkiye’nin genç nüfusu, bu kitlenin teknolojik ürünlere merakı ve hızlı adaptasyonu sayesinde, dünyadaki en önemli pazarlardan biri olmayı sürdürdüğünün altını çizen Azdemir, “Samsung için de her zaman en önemli pazarlardan biri konumunda. Bu yılın başında lansmanını yaptığımız S24 Serisi, önceki yıla göre 2 kat, yani yüzde 132 daha fazla satışa ulaştı. Bu ilginin temmuz ayı ortasında lansmanını yaptığımız yeni Z Serisi katlanabilir cihazlarımızla da aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz. Premium katlanabilir telefonlarda da pazar liderliğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.
Satışları ‘katla’dı
Katlanabilir akıllı telefon pazarının büyümesini beklediklerini dile getiren Azdemir, “Counterpoint Research’e göre küresel katlanabilir akıllı telefon pazarına talebin, 2027 yılında 100 milyona ulaşması bekleniyor. Biz de mobil telefon pazarındaki liderliğimizi katlanarak devam ettirmek istiyoruz. Üretildiği zamandan bu yana, 3 yılda katlanabilir telefon satışımız her yıl 2 katına çıktı.
Tüm dünyada ortalama 1,4 milyar akıllı telefon satılırken, geçtiğimiz sene bunun 25 milyon adedi katlanabilir telefondu. Samsung’un globalde katlanabilir telefon kategorisinde pazar payı yüzde 75’ler seviyesinde. Türkiye’de bu oran yüzde 95’lere kadar çıkıyor. 2027 yılında da tüm premium segment cihazlarımızın satışının 1/4’ünün katlanabilir cihazlardan yapılacağını öngörüyoruz.”
3 gram ‘akıllı yüzük’ 12 bin 999 TL’den satışta
Samsung Türkiye olarak, yapay zeka destekli Galaxy Ring akıllı yüzüğü de piyasaya sunduklarını açıklayan Murat Azdemir, ürünün en yeni giyilebilir cihaz olduğunu, küçük boyutuna rağmen en gelişmiş sensör teknolojisine sahip olduğunu, kullanıcıların parmağına takarak zindelik ve fitnes takibi yapabildiğini söyledi.
Azdemir, “Sağlık takibi için tasarlanan akıllı yüzük, azami 3.1 gram ağırlığa sahip.10 metreye kadar su geçirmiyor. Uyku skoru, horlama analizi, hareket ve uyku gecikmesi gibi kapsamlı uyku analizleri sunuyor. Gece boyunca cilt sıcaklığı değişikliklerini ölçüyor” bilgilerini verdi. Toplantıda, 3.1 gram ağırlığındaki akıllı yüzüğün satış fiyatının 12 bin 999 TL olduğu açıkladı.
Türkçe çeviriyi 2 haftada yarım milyon kişi kullandı
Yapay zeka destekli akıllı mobil telefonlara yaklaşık iki hafta önce Türkiye çevirinin de eklendiğine işaret eden Murat Azdemir, böylelikle İngiltere, Hindistan dahil çeviri yapılabilen dil sayısının 20’ye çıktığını söyledi. Azdemir, “Türkçe çevirinin eklettik ve süreyi öne aldık. Bu sürede yarım milyon kişi kullanmaya başladı” diye konuştu.