Kırsalda elektronik haberleşme ağı genişliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, "evrensel hizmet" projeleri kapsamında bugüne kadar 3 bin 521 yerleşim yerine mobil teknolojiler, 2 bin 44 yerleşim yerine de sabit kablosuz erişim teknolojisiyle elektronik haberleşme hizmeti sağlandığını kaydetti.

"Kırsal kesime 4,5G teknolojisini götürdük"

Uraloğlu, Türkiye'de evrensel hizmete ilişkin çalışmaların "5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu" ve "Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" esas alınarak yapıldığını ifade etti.

Bakan Abdülkadir Uraloğlu, operatörler tarafından hizmet götürme yükümlülüğü bulunmayan yerleşim yerlerine tüm maliyetleri karşılanarak internet hizmetleri ulaştırdıklarını da kaydetti. Uraloğlu, "Özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza 4,5G teknolojisiyle mobil ses ve geniş bant internet hizmetlerini tüm maliyetleri karşılayarak götürüyoruz. Bu çalışmalarımızı evrensel hizmet projeleri olarak ifade ediyoruz." dedi.

Türkiye'de coğrafi koşullar bakımından ulaşımı zor ve altyapı kurulumu maliyeti daha yüksek kırsal yerleşim yerlerine, işletmeciler tarafından ticari olarak elektronik haberleşme hizmeti verilme zorunluluğu bulunmadığına dikkati çeken Uraloğlu, bu yerleşim yerlerine ilgili kanun hükümleri çerçevesinde tüm altyapı kurulum ve işletme maliyetleri kamu kaynaklarından karşılanmak üzere elektronik haberleşme hizmetinin sağlandığını ifade etti.

Çalışmalar BTK tarafından yürütülüyor

Hizmet sağlanacak yerleşim yerinde haberleşme imkanının olup olmadığını belirlemek üzere "drive-test" kapsama ölçümlerinin yapıldığını ve çevredeki diğer baz istasyonlarının durumlarının incelendiğini belirten Uraloğlu, nüfusu 50-1000 kişi olan, mobil işletmecilerin kapsaması bulunmayan ve bu yükümlülüğü de olmayan yerleşim yerlerinin evrensel hizmet projelerine dahil edilebildiğini bildirdi.

Uraloğlu, evrensel hizmetle ilgili çalışmaların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) yürütülmesinin kararlaştırıldığını hatırlatarak, bu kapsamda bugüne kadar 3 proje ile 3 bin 521 yerleşim yerine mobil teknolojilerle, WiMax Projesi kapsamında 2 bin 44 yerleşim yerine sabit kablosuz erişim teknolojisiyle hizmet götürüldüğünü kaydetti.

Projeyle ilgili değerlendirmeler

Bakan Uraloğlu, projeyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Evrensel Hizmet Kısım 1-2 Projesi kapsamında kurulan ve 2 bin 728 yerleşim yerine 2G ve 4,5G hizmeti sunulan sahaların bakım ve işletmesi ile Kısım 3 Projesi kapsamında yaklaşık 1000 yerleşim yerine 2G ve 4,5G hizmeti sunulan sahanın kurulması ve bakım işletmesi TÜRKSAT tarafından sağlanmaktadır.

WiMax Projesi kapsamında kurulan 2 bin 44 yerleşim yerine sabit telefon ve internet hizmeti sunulan sahaların bakım ve işletmesi ile Kısım 2-3 Projesi kapsamında kurulan 2G ve 4,5G hizmeti sunulan sahaların çekirdek şebekenin işletilmesi Türk Telekom tarafından yürütülmektedir. Kısım 1 Projesi kapsamında kurulan sahaların çekirdek şebeke işletmesi ise Turkcell tarafından yapılmaktadır."

5 binden fazla yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti

Bakan Uraloğlu, geçen yıl 59 ilde, 229 yerleşim yerine 2G ve 4,5G mobil haberleşme hizmeti sunulduğunu belirterek, "Kısım-3 Projesi kapsamında, 2023 yılında 73 ilde, 504 yeni yerleşim yerine 2G ve 4,5G mobil haberleşme hizmeti, Kısım-1 Projesi kapsamında 2G haberleşme hizmeti verilmekte olan 151 yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme hizmeti verildi." dedi.

Kısım 1, 2 ve 3 projeleri kapsamında toplam 3 bin 521 yerleşim yerine 2G ve 4,5G mobil haberleşme hizmeti, WiMax Projesi kapsamında 2 bin 44 yerleşim yerine sabit telefon ve internet hizmeti verildiğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Toplam 5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti verildi. 2025 yılı sonuna kadar ilave olarak 233 yerleşim yerine daha 2G ve 4,5G mobil haberleşme hizmeti sunulmasını planlıyoruz. Böylece Evrensel Hizmet Projeleri ile hizmet götürdüğümüz yerleşim yerlerinin sayısı 5 bin 798'e ulaşacak."