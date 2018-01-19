KOBİ'lere özel WhatsApp

19 Ocak 2018

WhatsApp, küçük işletmeler için ücretsiz Android uygulaması WhatsApp Business'ı kullanıma sunduğunu açıkladı.

Kademeli olarak dünya geneline sunulacak uygulama Türkiye'de de ilerleyen günlerde Google Play mağazasında yerini alacak.

Uygulama, küçük işletmelerin müşterileri ile daha kolay şekilde iletişime geçmesine olanak sağlayacak.

WhatsApp Business'ın bazı özellikleri şöyle:

İşletme profilleri: Müşterilere, işletmenin tanıtımı, e-posta veya mağaza adresi ve web sitesi bağlantısı gibi bilgileri sağlıyor.

Mesajlaşma araçları: İşletmeler, akıllı mesajlaşma araçları ile zamandan tasarruf edebilecek. Bu araçlar arasında sık sorulan sorular için hızlı cevaplar, işletmeleri insanlara tanıtan karşılama mesajları ve meşgul olduğunuzda kullanılabilecek mesajlar yer alıyor.

Mesajlaşma istatistikleri: Mesajların ne kadarının okunduğu gibi veriler elde edilerek analiz yapılabiliyor.

WhatsApp web: WhatsApp Business, masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

Hesap türü: İşletmeler, 'işletme hesabı' olarak listeleniyor, bu sayede insanlar bir işletmeyle mesajlaştıklarını biliyor.