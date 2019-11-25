KOBİ’lerin dilinden anlayan yazılım Boğaziçi’nde geliştiriliyor

25 Kasım 2019

Türkiye’de çok örneği bulunmayan ve teknik okuryazarlığı gelişmemiş şirketlerin de ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap verecek yazılımların geliştirilmesini hedefleyen ‘’Yazılım Gereksinim Mühendisliği’’ alanında araştırmalar yapan Aydemir’in projesinin uygulama alanı ise Boğaziçi Üniversitesi’ne ait bir Teknopark’ın da bulunduğu Dudullu Organize Sanayi Bölgesi olacak.

Yapay zekâ tekniklerini yazılım mühendisliğine uygulayarak yazılım süreçlerinin daha verimli şekilde yönetilmesine yönelik çalışan Dr. Fatma Başak Aydemir, yazılım gereksinim mühendisliğinin Türkiye’de çok çalışılan bir alan olmadığını ve var olan süreçlerin işletmeler için maliyetli sonuçlara yol açtığını belirtti.

“Yazılım projelerinde sonradan yazılım gereksinimlerinde bir hata bulmak ya da müşterinin yanlış anlaşılması sonucu yeni bir çözüm tasarlamak, en baştan ihtiyaca göre bir çözüm tasarlamaktan çok daha maliyetli olabiliyor. Biz en baştan sağlam bir planlamayla yazlım projelerine başlarsak projenin başarısız olma riskini de ciddi ölçüde bertaraf edebiliyoruz. Türkiye’de yazılım gereksinim mühendisliği çok popüler bir alan değil ama aslında hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmeyi sağlıyor.”

Yazılım gereksinim mühendisliğinin yazılım mühendisliğiyle entegre ama yapay zekâ teknolojilerinden daha çok yararlanan bir alan olduğunu belirten Aydemir, bu yöntemler arasından en çok dil işleme teknolojisinin kullanıldığını kaydetti.

Hedef KOBİ’lerin ihtiyaçlarını doğru teknolojilerle eşleştirebilmek



Yazılım gereksinim mühendisliğinde temel hedefin var olan teknolojileri işletmelerin ihtiyaçlarıyla doğru bir şekilde eşleştirmek olduğunu ifade eden Aydemir “Bir KOBİ’nin tam olarak neye ihtiyacı var? Var olan bütün teknolojileri kendi işine entegre etmesi gerekiyor mu yoksa daha basit çözümler ve düşük maliyetlerle işin üstesinden gelebilir mi? Türkçe isterlerin toplanıp analiz edilmesiyle işletmeler kendileri için bu soruların cevabını bulabilecek,” ifadelerini kullanarak projesinin dijital dönüşümün getirdiği yenilikler karşısında bocalayan işletmeler için de çözümler sunacağını belirtti.

Teknik yönü zayıf işletmeler de yazılım ihtiyaçlarına cevap bulabilecek



TÜBİTAK 2232 Programı kapsamında yürüteceği projenin Türkiye’deki yazılım gereksinim mühendisliği alanına yönelik olduğunu vurgulayan Fatma Başak Aydemir, “Türkçe olarak söylenmiş ya da yazıya dökülmüş isterleri analiz edecek ve anlayacak yeterli araç gereçler, yöntemler elimizde yok. Ayrıca Türkçe yazılım isterlerinin toplandığı bir veri tabanı da yok. Bugün ancak İngilizce yazılım gereksinimlerine bakarak modeller oluşturup kod geliştirebiliyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme var ve bu işletmelerin çoğunun teknoloji okuryazarlığı düşük. Benim projem teknik yönü zayıf işletmelerin ve diğer paydaşların da kendi ihtiyaçlarını doğru bir şekilde ifade etmelerini ve böylece bu ihtiyaçlara uygun yazılımlar geliştirilerek işletmelerin dijital dönüşümlerini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak,” sözleriyle projesinin hedeflerini paylaşan Aydemir, Türkçe gerçekleştirilen mülakatlardan isterlerin çekilmesi ve analiz edilmesi süreçlerinin Türkçe dil işleme teknolojileri kullanılarak gerçekleştirileceğini ekledi.