KoçDigital'den dünya standartlarında Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti

03 Ekim 2019

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına Nesnelerin İnterneti (IoT) ve İleri Analitik alanındaki çözümleri ile ortaklık eden KoçDigital, Endüstri 4.0 danışmanlığı ile sunduğu hizmetlere bir yenisi daha ekledi. KoçSistem’in yüzde yüz iştiraki olan ve dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group (BCG) işbirliği ile faaliyetlerini sürdüren KoçDigital, uluslararası standartlardaki bu danışmanlık hizmeti ile Türkiye ve yakın coğrafyasında faaliyet gösteren şirketlerin dijital dönüşüm yol haritası uygulamalarına destek veriyor.



KoçDigital, gerek yurtdışında gerekse Türkiye’de yüzlerce başarılı dijital dönüşüm öyküsünde imzası olan BCG’nin bilgi birikimi ve metodolojisini, bu alanda yetişmiş yerel uzman ekibi ile birleştirerek dünya standardında bir danışmanlık hizmeti veriyor.



KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, KoçDigital’in Endüstri 4.0 danışmanlık hizmetleri hakkında şunları söyledi:“Endüstri 4.0 yolculuğunda müşterilerimize KoçDigital’ın bu alandaki yetkin işgücü ile kapsamlı ve küresel standartlarda bir danışmanlık hizmeti sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. KoçDigital, yeni danışmanlık hizmeti ile BCG’nin hemen her sektörü kapsayan dijital kullanım senaryoları veritabanının yanı sıra dünyaca kabul görmüş Endüstri 4.0 bilgi birikimi ve metodolojilerini müşterileri için değer odaklı çözümlere dönüştürüyor. Verilen danışmanlık hizmeti kapsamında, öncelikle müşterilerimizin iş süreçleri yerinde incelenip küresel iyi uygulamalarla kıyaslanarak, en önemli gelişme alanları belirleniyor. Bu ön değerlendirme, 23 farklı boyutta derinlemesine gerçekleştiriliyor. Akabinde, sayısı 250’nin üzerinde gerçek dijital kullanım senaryosuna ve çözüme dair kapsamlı veritabanından faydalanılarak, bu çözümlerden hangilerinin müşterimizin gelişme alanlarında en önemli faydayı sağlayacağı saptanıyor. En uygun çözümler, sağlayacakları öngörülen değer ve uygulanabilirlikleri göz önüne alınarak önceliklendiriliyor. Önceliklendirilen çözümler için detaylı hayata geçirme planı, iş planı ve finansal görünüm oluşturularak, müşterilerimizin en kolay şekilde bu çözümleri hayata geçirmesine liderlik ediliyor. Yetkin işgücü ile KoçDigital, gerçek Endüstri 4.0 uzmanlık ve danışmanlığı arayışında olan kurumlar için çok önemli bir olanak sunuyor.”