13 Temmuz 2020

Kolay İK kurucu Ortağı Efecan Erdur, Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın canlı yayın konuğuydu.

Canlı yayından notlar:

Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur:

“Kolay İK, insan kaynakları işlemlerini kolaylaştırıyor. Şirketlere, çalışanlarının özlük haklarını rahat görmesini sağlayan platform sunuyoruz. Kolay İK, 20 ayrı ülkede kullanıyor. 20 çalışanı olan şirkete de 32 bin çalışanı olan şirkete de hizmet veriyoruz. Toplam 200 binden fazla çalışana hizmet veriyoruz. Bu, bine yakın şirket demektir. Toplam 200 binden fazla çalışana hizmet veriyoruz. Bu, bine yakın şirket demektir. Amacımız bütün dünyaya Kolay İK’yı kullandırmak. Kolay İK kullanmanın maliyeti çok düşük. Çalışan başına aylık 4 TL. Örneğin 20 çalışan varsa aylık 80 TL hizmet bedeli var. Böyle şirketi kurmanın amacı şirketlerin problemlerini çözmekti. Baktık ki şirketlerin en önemli sorunu insan kaynakları. Bu sorunu çözmek üzere yazılım geliştirdik."