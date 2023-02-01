Kolektif House bu yıl 29 lokasyona ulaşacak

Kolektif House, 2022 yılında da lokasyon ağını genişletmeye devam etti. Geçen yıl kolektifmini Bebek, kolektifmini on-the-beach OM Paparazzi ve Süzer Plaza başta olmak üzere açtığı yeni lokasyonlarla lokasyon sayısını 20’ye ttaşıyan Kolektif House, 2023 yılında bu sayıyı 29’a ulaştırmayı hedefliyor.

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, 2015 yılında sadece bir mekân değil, bir komünite yaratarak daha güçlü bir şekilde büyüyecekleri bir yaşam alanı oluşturmak için ‘Sev, yarat, paylaş’ mottosuyla yola çıktıklarını söyledi. Onur, “Bugün geldiğimiz noktada startup’lardan kurumsal şirketlere kadar 3 bin 500’ün üzerinde firmayı Kolektif House çatısı altında ağırlıyoruz. Bugün üyelerimizle birlikte yarattığımız ekosistemin büyüklüğü 30 bini aştı” dedi.

“5 yılda iki kat büyüdük”

Araştırma şirketi CBRE’nin açıkladığı ‘Türkiye’de Hazır Ofis Sektörü’ raporuna göre kiralanabilir alan büyüklüğü açısından sektörde lider konumda olduklarını ifade eden Onur, mevcutta hizmet verdikleri 20 lokasyonla Türkiye’deki hazır ofislerin yaklaşık yüzde 20’sine sahip olduklarını söyledi.

Yeni açılacak lokasyonlarla birlikte yakın zamanda pazar paylarını yüzde 30’a taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Ahmet Onur, sözlerine şöyle devam etti: “Son 5 yılda her yıl yaklaşık 2 kat büyüdük. 2022’de hizmetlerimizi uçtan uca dijitalleştirme yönündeki teknoloji yatırımlarımız kapsamında, bir teknoloji firmasını bünyemize kattık.

Artık teknolojimizi kendimiz geliştiriyor ve üretiyoruz. Bu kapsamda dünyada bir ilke imza atarak ‘İstediğin kadar çalış, çalıştığın kadar öde’ mottosuyla ilkini Bebek’te hayata geçirdiğimiz kolektifmini’de geleceğin çalışma deneyimini, geliştirdiğimiz teknolojik altyapı ile tasarladık. Yeni nesil otonom çalışma alanı kolektifmini, ofis deneyimini A’dan Z’ye dijitalleştiriyor. Ayrıca, yakın zamanda başta Ankara olmak üzere İstanbul dışında illerde yaygınlaşmanın yanında yurt dışında da farklı pazarları araştırıyoruz.”