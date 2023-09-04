KOSGEB desteğiyle savunma sanayisine parça üretiyor

KOSGEB’in “genç girişimci desteğinden faydalanan ve bu yılın mart ayında atölyesini açan 28 yaşındaki Yüksel, talaşlı imalat yapan sayılı kadın girişimci arasında yerini aldı. Yüksel, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimi için İtalya’daki Politecnico di Torino Üniversitesine gitti.

Burada uzay ve havacılık üzerine eğitim gören Yüksel, doktora eğitimine yine aynı alanda devam edebilmek için teknoloji ve mühendislik alanlarında “dünyanın en iyi üniversitesi” seçilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) başvurarak kabul aldı.

Yurt dışından çok sayıda iş teklifi gelmesine rağmen projelerini Türkiye’de gerçekleştirmeyi, çocukluk hayali olan uzay ve havacılığa yerli ve milli ürünler üreterek katkı sunmayı isteyen Yüksel, elektrik-elektronik mühendisi olan kardeşiyle “BUMA Mühendislik” adını verdikleri şirkette çalışmaya başladı. Yaklaşık 6 aydır Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde, 650 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alana sahip atölyede, 5 kişilik ekibiyle üretime devam ettiklerini söyledi.

Cayrokopter üretecek

Hedef, “Cayrokopter” üretmek Yüksel, talaşlı imalatın yanı sıra “Cayrokopter” (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) projesi üzerine çalıştığı bilgisini vererek, “Bu projede de bir an önce üretime geçmek, ardından seri üretime başlamak istiyoruz. Şu an çalışmanın projelendirme aşamasındayız. Prototipini oluşturacağız. Bir yıl içinde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Savunma alanında kullanabileceğimiz havacılıkla ilgili projeler üretmeye de devam ediyoruz” dedi.