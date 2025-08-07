Kripto para borsasında veri şüphesi: BTC Türk hesabı olmayanlara SMS mi attı?

Kripto para borsası BTC Türk'ten gönderildiği belirtilen SMS'lerin platformda hesabı olmayan kişilere de ulaştığı iddia edildi.

Birçok kişi çeşitli platformlar üzerinden konuyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Veri güvenliğiyle ilgili soru işaretleri

NTV'de yer alan habere göre, bazı kişilere BTC Türk'ten gönderildiği öne sürülen "Kimlik Doğrulama Kodu: Lütfen bu kodu BtcTurk personeli ile bile paylaşmayın" mesajı ulaştı.

Söz konusu mesaj, BTC Türk'te hesabı olan ve olmayanlara da iletildi. Bu gelişme, kişisel verilerin izinsiz kullanıldığına dair şüpheleri doğurdu.

Mesajı alan ancak BTC Türk ile bağlantısı olmayan kişiler, kişisel verilerinin izinsiz kullanıldığını ve adlarına hesap açılmış olabileceğini düşünerek endişelerini şikayet siteleri üzerinden dile getirdi. BTC Türk, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.