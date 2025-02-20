Kuantum bilgisayarda devrim! Microsoft yeni çipini tanıttı: Sektör hisseleri uçuşa geçti!

Microsoft, kuantum bilişimde önemli bir dönüm noktasına ulaşarak, yeni geliştirdiği çip ile teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Şirket, 2024 yılını 'Kuantuma Hazır Yıl' olarak ilan ederken, ilk topolojik kuantum çipi Majorana 1’i tanıttı.

Bu çip, topolojik süperiletkenler ya da topoiletkenler adı verilen devrim niteliğinde bir malzeme kullanılarak üretildi. Microsoft, bu yeni malzemenin kuantum bilgisayarlarının ölçeklenmesini sağlayacak özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak qubit adı verilen bilgi birimlerini kullanıyor. Bu qubit’ler süperpozisyon sayesinde aynı anda hem 0 hem de 1 olabiliyor. Ancak, qubit sayısı arttıkça hata oranı da yükseliyor.

Microsoft’un geliştirdiği topoiletkenler sayesinde bu hata oranları minimize edilebiliyor. Şirket, bu yeni teknoloji sayesinde kuantum sistemlerini daha kararlı hale getirmeyi başardığını belirtiyor.

Microsoft’un 20 yıllık araştırmalarının sonucunda geliştirilen bu teknoloji, bir milyon qubit seviyesine ulaşabilen kuantum bilgisayarlarının hayalini gerçeğe dönüştürebilir. Şirket, Majorana 1 çipi üzerinde sekiz topolojik qubit testi yaptığını duyurdu.

Bir milyon qubit’e ulaşabilen bir kuantum bilgisayarının, geleneksel bilgisayarlarla çözülemeyen karmaşık problemleri çok daha hızlı ve doğru şekilde çözebileceği ifade ediliyor.

Microsoft’un Kuantum Donanım Başkan Yardımcısı Chetan Nayak, bu teknolojinin kendini onarabilen köprü malzemeleri ve sürdürülebilir tarım gibi birçok alanda yenilikçi uygulamalara öncülük edebileceğini belirtti.

Nayak, mevcut deneylerin milyarlarca dolara mal olduğuna dikkat çekerken, kuantum bilgisayarların gelecekte çok daha hızlı ve verimli bir şekilde bu hesaplamaları yapabileceğini söyledi.

Microsoft CEO’su Satya Nadella ise, "Avuç içine sığabilen bir çipin, dünyadaki tüm klasik bilgisayarların bile çözemediği problemleri çözebildiğini hayal edin. Bu bizim hedefimiz" diyerek şirketin büyük hedeflerini vurguladı.

Duyurunun ardından, kuantum bilişim sektöründeki bazı şirketlerin hisseleri önemli bir artış gösterdi. D-Wave Quantum (QBTS) hisseleri yüzde 9,69, Quantum Computing (QUBT) yüzde 8,51 ve Rigetti Computing (RGTI) yüzde 6,32 oranında değer kazandı. Ancak, kuantum bilgisayarların kısa vadede ticari anlamda yaygınlaşmasının zor olacağına dair endişeler de sürüyor.

Microsoft’un geliştirdiği Majorana 1 çipi şimdilik Azure bulut hizmetleri üzerinden kullanıma sunulmayacak. Şirket, araştırmalarına ulusal laboratuvarlar ve üniversitelerle iş birliği yaparak devam edeceğini açıkladı.