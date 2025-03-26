Kulağımızdaki çevirmenlerle 'yabancı dil' engeli aşılıyor

Hamide HANGÜL

Yapay zeka destekli akıl­lı cep telefonları, bilgi­sayar, kamera, kayıt ci­hazı gibi işlevlerinin yanı sıra, şimdi de cebimizdeki çevir­mene dönüştü.

Türkçeden İn­gilizceye, Rusçadan Çinceye, İtalyancadan Koreceye kadar çok sayıda ülke dilini yüz yü­ze çevirebilen cihazlar, bu sa­yede yurt dışı seyahatlerinde ya da iş toplantılarında “Dil bilmiyorum” engelinin or­tadan kalkmasına yardımcı oluyor. Veya yurt dışında yol tarifi istenmesi gibi durum­larda da o ülkenin yerel dilin­de iletişim kurulmasını da sağlıyor.

Markaların rekabetteki yeni alanı

Dil çevirisi, markalar için de önemli bir rekabet alanı açmış durumda. Cep telefon­larının yanı sıra, yapay zeka destekli çeviri yapan kulak­lıklar da teknoloji pazarın­da sessiz sedasız yerini aldı. Güçlü işlemcileri ve gelişmiş yazılımlara sahip bu bu cihaz­lar, metin ve ses üzerinden çe­viri yapabiliyor. Bu noktada Türkiye pazarında ilk adımı Güney Koreli Samsung, Ga­laxy AI teknolojili telefonlar­la attı.

Çin markası Honor ise Magic V2 ve V3 modelleriy­le dil çeviri özelliğine sahip modelleriyle pazarda yerini alıyor. Cep telefonlarının ya­nı sıra, kulaklıkların da “Re­kabette ben de varım” dediği çeviri özellikli cihazları satın alırken, ihtiyaç duyulan dil, teknik özellikleri ve kullanım deneyimi edinerek karar ver­mek önemli. Dil çevirisi yapan bu cihazların özelliklerini ve sundukları avantajları sizler için kaleme aldık.

Timekettle W4 Pro

Çeviri kulaklıkları, genellikle bir akıllı telefon uygulamasıyla entegre çalışarak, anlık çeviri yapıyor. Kulaklıklarda öne çıkan modellerden biri Timekettle W4 Pro. Çift yönlü simultane çeviri yapabilen model, 40 dilde çeviriyi desteklerken, yüz yüze video ile telefon görüşmelerinde kullanılabiliyor. Marka, çeviri süresini 0.20 mili saniye ve doğruluk oranını yüzde 95 olarak belirtiyor. 6 saate kadar çeviri sağlayan kulaklık, iOS ve Android cihazlarla uyum sağlıyor. Satış fiyatı 34,999 TL.

Mymanu Clik S

Kablosuz kulaklık, 37'den fazla dilde çeviri yapabiliyor. MyJuno uygulamasıyla çalışan modelde kulaklık başlıkları tek seferde, 10 saate kadar kesintisiz şarja sahip. Fiyatı yaklaşık 7 bin TL.

Samsung Galaxy AI:

Türkiye’de Samsung Electronics’in, Galaxy AI ile sunduğu live translate ve sözlü çevirmen özelliklerine Türkçe de eklendi. Böylelikle 20 dilde çeviri yapabiliyor. Galaxy AI’nin sözlü çevirmen özelliği, iki farklı dildeki telefon görüşmelerini anlık ve sesli olarak çeviriyor.

Telefon görüşmelerinde yerel dilde gerçek zamanlı çeviri sağlıyor. Türkçe yazılan mesajları ise karşı tarafa İngilizce, Korece, Çince gibi farklı dillerde iletilebiliyor. Şu anda 48 farklı model Samsung akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklıkta kullanılabiliyor. Marka 5 bin-8 bin TL ek takas desteği de sunarken fiyatları 46 bin 500 TL'den başlıyor. Samsung’un AI destekli Galaxy Z, Galaxy S serisindeki modellerde de Türkçe dil destekleniyor.

Honor Magic V2 ve V3

Markanın bu modellerinde yüz yüze çeviri özelliği bulunuyor. Cihazın, ekran kontrol merkezinden seçilen dil çevirme özelliği, 11 farklı dilde çeviri yapabiliyor. Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Türkçe, Malezyaca, Arapça ve Katonca dillerini destekliyor. Markanın V2 modeli 5 bin mAh, V3 ise 5.150 mAh pil seviyesine sahip. Ağırlıkları ise sırasıyla 231 ve 226 gram. Markanın Magic V2 modeli 59 bin TL, V3 modeli ise yaklaşık 89.999 TL’den satışa sunuluyor.

Google Pixel Buds Seri A

Google'ın bu kulaklıkları, Google Translate ile entegrasyon sağlayarak, anlık çeviri yapabiliyor. 40’tan fazla dilin simultane çevirisini sağlayan kulaklık, tek şarjla 5 saate kadar dinleme veya 2,5 saate kadar konuşma süresiyle, 9 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Anker kulaklık ikinci yarıda Türkiye'de

Anker, Türkiye’de, yılın ikinci yarısından itibaren yapay zeka destekli kulaklıklarını satışa sunmayı planlıyor. Soundcore AeroFit 2 Pro, Soundcore AeroFit 2 AI Assistant, Soundcore AeroFit 2 Standard modelleriyle 100’den fazla dili destekleyen kulaklıkların, gerçek zamanlı çeviri özelliğiyle öne çıkması bekleniyor. Kullanıcılara aktif gürültü engelleme ve kişiselleştirilmiş akıllı özellikler sunan sistem, düşük gecikmeli çeviri ve yüzde 97 doğruluk oranı sunuyor. Yeni kulaklık modellerine ilişkin detaylı bilgi ve fiyatlar lansman döneminde paylaşılacak.