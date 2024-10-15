Küresel akıllı telefon sevkiyatları üçüncü çeyrekte yüzde 4 arttı

Apple'ın akıllı telefon sevkiyatları, Eylül ayında piyasaya sürülen yapay zeka özellikli iPhone 16 serisine yönelik güçlü talep sayesinde üçüncü çeyrekte artış gösterdi. IDC verilerine göre Apple'ın iPhone'larının üç aylık sevkiyatı bir önceki yıla göre %3,5 artarak 56,0 milyon adede ulaştı ve pazar payı %17,7'de sabit kaldı.

Rakip Samsung Electronics, sevkiyatların %2,8 düşüşle 57,8 milyon adede gerilemesine rağmen dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olmaya devam etti.

IDC'nin veri ve analizden sorumlu başkan yardımcısı Francisco Jeronimo, Samsung'un premium segmentteki payını artırmaya devam ettiğini ve akıllı telefonlarının ortalama fiyatlarının, yapay zeka özellikli modellerin daha güçlü bir karışımının etkisiyle çeyrekte yükseldiğini söyledi.

Vivo, Oppo, Xiaomi, Lenovo ve Huawei gibi Çinli şirketler güçlü büyümeye öncülük etti.

Xiaomi'nin sevkiyatları %3,3 artarak 42,8 milyon adede ulaştı ve dünya çapında 3 numaralı akıllı telefon satıcısı oldu.