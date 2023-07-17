Küresel PC pazarındaki daralma devam ediyor

Yılın ikinci çeyreğinde satılan PC sayısı 61.6 milyon adede geriledi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 71 milyonun biraz üzerinde gerçekleşen satış adedi bu yıl yüzde 13.4 geriledi. 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 28,1, yılın ilk çeyreğinde yüzde 29 düşüş gösteren PC satışlarında düşüşün bir nebze gerilediği görülüyor ancak düşüş eğilimi devam ediyor.

Uluslararası pazar araştırma kuruluşu International Data Corporation (IDC) tarafından yayımlanan ikinci çeyrek küresel PC pazarı raporuna göre Lenovo pazarda hala liderliğini korurken, ikinci sıradaki HP’nin bu çeyrek düşüşten pek etkilenmediği görülüyor.

Dell ise bu çeyrek satışları en fazla düşen şirket oldu. Apple, pazardaki en büyük beş şirket arasında satışlarını artırma becerisi gösteren tek şirket olarak dikkat çekti. Apple’ın satışları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10.3 artış göstererek 5 milyon adedin üstüne çıktı.

Dalgalanma devam ediyor

PC satışlarındaki en büyük sorun olarak dünyada ekonomik durum görünse de son beş yıl içerisinde PC satışlarında çip darboğazı, kovid kaynaklı talep artışı, ekonomik beklentiler ve enflasyona bağlı talep düşüşü gibi satışları etkileyen, talebi aşağı ve yukarı yönlü etkileyen pek çok faktör ortaya çıktı. Üreticiler, talep artışına karşılık vermek isterken, talebin aniden düşüşe geçmesi endişesi ile temkinli davranmaya çalışıyor.

IDC'nin PC araştırmaları grup başkan yardımcısı Ryan Reith, PC endüstrisinin son beş yılda karşı karşıya kaldığı arz ve talep dalgalanmalarını değerlendirerek durumu şöyle özetliyor: "Şirketler 2020 ve 2021'de olduğu gibi kısa süreli arz sıkıntısıyla yakalanmak istemiyorlar, ancak aynı zamanda bir piyasa toparlanmasına büyük bahis yapmaktan da çekiniyorlar. Tüketicilerde, bilgi işlem ihtiyaçlarının birden fazla cihazla paylaşıldığı pandemi öncesi alışkanlıkların geri döndüğünü görüyoruz ve tüketici cüzdanının akıllı telefonları, PC'lerin önüne koymasına kesin gözüyle bakıyoruz.

Kurumsal tarafta, büyük şirketlerdeki işgücü azalmaları ve üretilen yapay zekâ gibi unsurlar, zaten azalmış bir bütçeyi nereye yönlendirecekleri konusunda daha fazla karmaşıklık ekliyor."