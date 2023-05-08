Küresel tablet bilgisayar satışları sil baştan

PC satışları ve cep telefo­nu satışlarındaki düşüş­ten, tablet satışları da nasibi­ni aldı. Pandemi döneminde hızlı bir ivme yakalayan tab­let satışları, pandemi öncesi döneme geriledi. Internatio­nal Data Corporation (IDC) verilerine göre küresel tablet bilgisayar satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.1 düşüş­le 30.7 milyon adede geriledi. Düşüşten en az etkilenen şir­ket Huawei oldu. Huawei’in satışları sadece yüzde 9.7 ge­rilerken Amazon’un satışları ise yüzde 62 düştü. Apple yüz­de 35.2 pazar payı ile tablet satışlarında liderliğini korur­ken, ikinci sıradaki Samsung ile arasındaki farkı 10 puan­dan 12 puana kadar yükseltti. Chromebook satışlarında­ki düşüş ise yüzde 31 oldu.