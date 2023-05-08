Küresel tablet bilgisayar satışları sil baştan
PC satışları ve cep telefonu satışlarındaki düşüşten, tablet satışları da nasibini aldı. Pandemi döneminde hızlı bir ivme yakalayan tablet satışları, pandemi öncesi döneme geriledi.
PC satışları ve cep telefonu satışlarındaki düşüşten, tablet satışları da nasibini aldı. Pandemi döneminde hızlı bir ivme yakalayan tablet satışları, pandemi öncesi döneme geriledi. International Data Corporation (IDC) verilerine göre küresel tablet bilgisayar satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.1 düşüşle 30.7 milyon adede geriledi. Düşüşten en az etkilenen şirket Huawei oldu. Huawei’in satışları sadece yüzde 9.7 gerilerken Amazon’un satışları ise yüzde 62 düştü. Apple yüzde 35.2 pazar payı ile tablet satışlarında liderliğini korurken, ikinci sıradaki Samsung ile arasındaki farkı 10 puandan 12 puana kadar yükseltti. Chromebook satışlarındaki düşüş ise yüzde 31 oldu.