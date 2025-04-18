Küresel yapay zeka pazarının 2030'da 1,81 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

İstanbul Fuar Merkezi’nde bu yıl beşincisi düzenlenen Mobilefest Teknoloji Fuarı & Konferansı ile ikincisi gerçekleştirilen Agora Fintech Fuarı, “Avrasya Teknoloji Haftası” kapsamında devam ediyor. ExpoHIS organizasyonuyla ve Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen fuar, teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında önemli isimleri bir araya getirdi.

Etkinliğin ikinci gününde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu dili insanlık yararına konuşmak gerektiğini belirterek, "Dijital dönüşümün çok önemli yapı taşlarından biri yapay zeka. Bugün birçok sektörde yapay zekaya bir yardımcı gözüyle bakılıyor ama o artık bir yardımcı değil başlı başına bir aktördür. Sağlıktan savunmaya kadar birçok sektörde yapay zeka karar verme süreçlerinde başat aktör haline gelmiş durumda" dedi.

Yapay zeka 500 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak

Yapay zekanın ekonomiler üzerinde çok önemli bir aktör haline geldiğine dikkati çeken Sayan, "Küresel yapay zeka pazarının 2025 yılı sonunda 500 milyar dolara, 2030 yılına kadar ise yüzde 40'a yakın birleşik büyüme oranıyla 1,81 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2030'a kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Bunun 6,6 trilyon doları iş gücündeki verimlilik artışından, 9,1 trilyon doları ise tüketici talebindeki yükselişten kaynaklanması bekleniyor. Yapay zekanın 2030'a kadar 133 milyon yeni iş oluşturması öngörülüyor." diye konuştu.

5 milyar dolarlık yazılım ihracatı

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Genel Sekreteri Fatih Özer ise Türkiye'nin 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 115,5 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Bunun yaklaşık 5 milyar doları yazılım ve bilişim sektöründe gerçekleşti. 2028 yılında ülkemizin 200 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı hedefi var. Bu hedefi gerçekleştirecek potansiyeli sahibiz. Bu hedefi gerçekleştirmek için yazılım ve bilişim sektörü çok kritik. Birlik olarak bu hedefe ulaşmak için yazılım ve bilişim sektörünü stratejik bir sektör olarak belirledik. Bütün faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz" yorumunu yaptı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yapay zekanın yeni bir düşünme biçimi ve pek çok alanı etkilediğini ifade ederek, "Yapılan küresel araştırmalar sonucunda 2030 yılına kadar yapay zeka temelli teknolojilerin dünya ekonomisine 16 trilyon dolarlık katkı sağlayacağı öngörülüyor. Bu muazzam potansiyel bizlere yapay zekanın gün geçtikçe ekonomik ve teknolojik olarak egemen güç haline geldiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin her geçen gün daha önemli hale geldiğine işaret eden Karagözoğlu, "Ülkemizin kendi imkanlarıyla ürettiği her bir teknoloji baş tacımızdır. BTK olarak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ve Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Veri ihlalleri 10 trilyon dolara mal oldu

5G ve 6G teknolojilerine destek vermeye devam ettiklerinin altını çizen Karagözoğlu, siber güvenlik alanındaki önlemlerin artık bir zorunluluk olduğuna dikkati çekti. Karagözoğlu, "2023 yılında gerçekleşen 9 milyar veri ihlali dünya ekonomisine 8 trilyon dolarlık fatura çıkardı. Bu rakamın 2030 itibarıyla 10 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor" dedi.