KVKK'dan Facebook'a 1,6 milyon TL para cezası
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'Başkasının Gözünden Gör' uygulaması üzerinden gerçekleşen veri ihlali nedeniyle Facebook'a 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
KVKK'nın internet sitesinde yer alan karara göre, Şirketin bahse konu veri ihlali kapsamında Kanunun 12 inci maddesi (1) numaralı fıkrasında belirtilen teknik ve idari tedbirlerde kusurunun bulunması nedeniyle, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca Şirket hakkında 1.150.000 TL para cezası verdi.
Söz konusu veri ihlalinin 25 Eylül 2018 tarihinde tespit edilmesine rağmen Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince veri ihlali hakkında Kuruma bildirim yapılmadığı hususu da dikkate alınarak, Facebook hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 450.000 TL, oy birliğiyle idari para cezasıda karar verildi.
Böylece Facebook'a kesilen 2 farklı para cezasının toplamı 1,6 milyon lira olarak uygulanacak.