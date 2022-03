Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu ve SAP’den Bulut ve Yazılım Altyapısında Yenilik

Dünya donanım ve yazılım devleri Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu ve SAP güçlerini birleştirerek teknoloji yatırımını iş dünyası için kolaylaştırıyor.

SAP'nin en yeni ERP Bulut hizmeti S4/HANA Cloud ve Lenovo'nun geliştirdiği Truescale platformu ile teknolojide 'ihtiyacın kadar kullan, kullandığın kadar öde' dönemi başlıyor. Donanım, servis, yazılım, bakım gibi birçok BT bileşenini bir paket haline getirerek basitleştiren platform ile şirketler artık teknoloji için gereken sermayeyi sadece işlerini geliştirmek için kullanabilecek.

TruScale’in küresel ilk kurulumu Türkiye’de

Sürekli yenilenen teknolojiyi şirketler için bir sorun olmaktan çıkararak şirketlere hız, esneklik, güvenlik ve nakit akışı yönetimi gibi imkanlar sağlayan TruScale’in küresel ölçekte ilk kurulumu Türkiye’de gerçekleşiyor. Lenovo’nun Intel® ile güçlendirdiği sunucularıyla ve SAP ile 12 ay omuz omuza çalışarak geliştirdiği çözüm için Türk bir kamu şirketiyle sözleşme imzalandı.

‘Japonya, Avustralya ya da ABD değil, Türkiye’de’

TruScale’in küresel ölçekte ilk kurulumu için Türkiye’ye gelen Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu EMEA Bölgesi Başkanı Giovanni Di Filippo, SAP ile birlikte sektörlerin sürekli değişen teknoloji ihtiyaçlarına yanıt olarak iş yapmayı kolaylaştıracak bir yolculuğun başında olduklarını söyledi. Önceki pozisyonlarından Türkiye pazarını çok yakından tanıyan Di Filippo, “Bu pazarda çok önemli fırsatlar görüyoruz. Bu, dünyada bir ilk ve Japonya, Avustralya ya da Kuzey Amerika’da değil, Türkiye’de gerçekleşiyor. Bu büyük olayı yerinde görmek istedim” dedi.

Büyük kurumsal şirketlerin normalde alt yapı kurulumu satın alarak bununla beraber çalışacak ERP, bulut, İK ve e-ticaret gibi çözüm ve hizmetleri SAP’den sağladığını hatırlatan Di Filippo, “Lenovo son iki yıl içinde satın almaya gerek olmayan, üç aylık ya da yıllık ödemelerle altyapı kullanabileceğiniz ‘hizmet olarak’ (as a service) konseptini geliştirdi. Şirketlerin ihtiyacı kadar kullanıp, kullandığı kadar ödeme yaptığı bu model gerçekten harika bir çözüm çünkü müşterinin daha iyi bir nakit akışı yönetimi gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Şirket altyapıya harcamak zorunda kalmadığı sermayeyi başka projeler için kullanabilecek. Bu işi Intel® ile güçlendirilen Lenovo sunucu ürünlerimiz ile başardık” diye konuştu.

Hız, finansman ve kalite garanti altında

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan çözümü kurumların kalbiyle ilgili bir B2B uygulaması olarak tanımlıyor. Candan bir bulut hizmeti olarak SAP kullanabilmenin avantajlarını şu sözlerle aktardı: “Bütün dünyada standart olan SAP servisleri bu yapı içinde gömülü. Böylelikle hangi kısmının SAP hangi kısmının Lenovo olduğundan bağımsız olarak tek bir altyapıda ortak hizmet ve değer sağlamış oluyoruz. Bunu kullanan şirketler hem hız hem finansman hem de kaliteyi garanti altına almış oluyor.”

“Pandemi, global tedarik zincirindeki kırılmalar, emtia fiyatlarının sıçraması ve beklenmedik olaylar bazı değişimlerle birlikte önemli fırsatlar da yaratıyor” diyen Candan tüm bu şartlarda ışıklarını açık tutabilmeyi başarabilen kurumların söz konusu gelişmelere çok hızlı reaksiyon göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

LENOVO ALTYAPI ÇÖZÜMLERİ GRUBU EMEA BAŞKANI GIOVANNI DI FILIPPO:

Sektörler için çığ gibi büyüyecek çözüm

“TruScale, SAP ile inşa ettiğimiz, Intel® ile güçlendirdiğimiz yerinde abonelik modelini sunan, tamamen yeni nesil anahtar teslim bir çözüm. Şirketler artık işlerin yoğun ve durağan olduğu zamanları bu hizmeti az ya da çok kullanarak dengeleyebilecek ve sadece kullandıkları kadar ödeyecek. Bu modelin bir çığ gibi büyüdüğünü göreceğiz. Duyan diğer şirketler de gelecek. SAP ve Lenovo arasında test edilmiş ve onaylanmış bu birleşik çözümün dikeyde birçok sektöre hizmet ederek yeni çözümlerin geliştirilmesine de sebep olacak.

Bu ilkin Türkiye'de gerçekleşmesinden gerçekten gurur duyuyorum çünkü bu Türkiye'nin bir inovasyon ülkesi olduğunu kanıtlıyor. Dünya çapındaki bu ilk Türk müşterimizin de bir yükümlülüğü var. Çünkü biz bunu büyük bir başarıya dönüştürmek istiyoruz. Bunu kanıtlamak için geliştirip kurduğumuz bu çözüm ile kendi son kullanıcısına bir değer yaratacak. Bu harika bir şey!”

SAP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ UĞUR CANDAN:

"SAP, bulut hizmetini kurumların kendi veri merkezine getiriyor!"

“TruScale platformu donanım, servis, yazılım, yazılım bakımı, gibi ürünleri tek bir paket haline getirerek aynı fatura öder gibi uzun dönem kontratla bu kompleks dünyayı tek bir satıhta basitleştiriyor. Yatırımın finansmanını müşteri adına Lenovo-SAP olarak bizim yaptığımız bir model. Kurumsal araç kiralamanın BT dünyasındaki izdüşümü olarak tanımlayabiliriz. Bu hizmetin dünyada ilk ve özel olmasının en önemli sebebi müşterinin bunu doğrudan kendi standart ve sertifikalı veri merkezine indirerek bu hizmeti aynı bulutta kullanır gibi kullanabiliyor olması. Bugüne kadar müşterilerimiz SAP’nin ürünlerini alıp kendi veri merkezlerine kuruyordu ya da SAP ürünlerini kiralayıp buluta koyabiliyorlardı. Ancak SAP ürünlerini bulut servisi olarak kendi veri merkezine indiremiyordu. Bu çözümle başardığımız bu. Bu yeni bir model ve bu modelde dünyada ilk olabilmek bizim en büyük gururumuz.”

25 yılda, 15 binin üzerinde kurulum

SAP-Lenovo iş birliği yeni değil, bu ilişkinin 25 yıllık bir geçmişi var. İki şirketin ortaklaşa geliştirdiği çözüm ve hizmetlerden dünya çapında 15 binin üzerinde kurulum gerçekleştirdi. SAP’nin Almanya’nın Walldorf şehrindeki genel merkezinde yer alan laboratuvarında yeni uygulama ve hizmetlerini test ettiği devasa bir Lenovo altyapısı bulunuyor.

Performans arttıkça ödeme esnekliği

Lenovo iki yıldır üzerinde çalıştığı Hizmet Olarak Her Şey (Everything as a Service) iş modelinde önemli gelişmeler kaydetti. Tüketici ve iş liderlerinin her alanda meydana gelen değişim karşısında ihtiyaç duyduğu yeni çözüm ve teknolojilere yanıt olarak TruScale platformunu geliştirdi. Lenovo’nun geliştirdiği ve SAP’nin en yeni ERP Bulut hizmeti S/4 HANA Bulut Müşteri Veri Merkezi Çözümü ile birlikte çalışacak bir hizmet olarak (as a service) altyapı çözümü TruScale ölçeklenebilir, bulut benzeri bir tüketim modelinin yanı sıra, dahil edilecek donanım ve yazılım hizmetleri için her ölçekteki işletmeye rekabetçi kalmak için ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlayacak.

(Advertorial)