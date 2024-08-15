Lenovo'nun ilk çeyrek geliri yüzde 20 arttı

Haziran ayında sona eren 3 aylık dönemde Lenovo'nun geliri 15,4 milyar dolara yükseldi. Analistler ise 14,1 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Vergi öncesi kar 313 milyon dolar, faaliyet karı 494 milyon dolar ve net kar 243 milyon dolar oldu.

Hisse başına kar 0,02 dolar olarak gerçekleşti.