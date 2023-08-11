Logitech'in sol el kullanımına uygun mouse çeşitleri artıyor

Sol elini kullananlar için farkındalık oluşturmak adına her yıl 13 Ağustos günü Uluslararası Solaklar Günü kutlanıyor. Logitech’in kullanıcılarına fayda sağlamak üzere yıllardır kapsayıcılık yaklaşımıyla ele aldığı, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla desteklediği sol el kullanımına uygun ürün gamı hem renkleniyor hem de büyümeye devam ediyor.

Signature M650 Mouse ile Kişiselleştirilmiş bir deneyim

Logitech’in tüm kullanıcılarını düşünerek, küçük-orta ve büyük eli olan kullanıcılar için farklı boyutlarda tasarladığı Signature M650, solak kullanıcılara hitap eden modeliyle de kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Signature M650 mouse, grafit, beyaz ve pudra pembe renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

POP Mouse ile masalar renkleniyor

Logitech POP Mouse, lila, bej, sarı renk seçenekleriyle çalışma ortamını neşelendirirken yumuşak hatlarıyla iki ele de kolayca uyum sağlayıp, gün boyunca rahat bir kullanım sağlıyor.

Pebble M350, hem renkli hem işlevsel mouse

Pebble M350 çalışma ortamını minimalist, renkli ve sessiz hale getirmeye olanak tanıyor. İki elle kullanıma uygun pürüzsüz tasarımı ve pudra pembe, uzay mavisi, bej, beyaz, grafit renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

M240 Sessiz Kablosuz Mouse daha fazla odaklanma sağlıyor

Verimliliği ve üretkenliği artıran ürünleriyle kullanıcıların her ortamda rahatça çalışmasını sağlayan Logitech, iki elle kullanılabilen M240 Sessiz Kablosuz Mouse ile tıklama sesini ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyor.

M171 Kablosuz Mouse bulunduğu ortamı canlandırıyor

M171 Kablosuz Mouse; yenilenen beyaz, pudra pembe ve açık mavi renkleriyle iki elle kullanıma olanak sağlıyor. Bir çantada taşınabilecek kadar kompakt olan mouse, pürüzsüz kullanım ve kolayca bağlantı fırsatı sunuyor.