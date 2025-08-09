Market alışverişinde yeni dönem! Ürün fiyatları karşılaştırılacak, barkodlar cep telefonundan okutulacak

TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Market Fiyatı" uygulama sayesinde tüketiciler artık farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tüketicilerin en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarına olanak sağlayan "Market Fiyatı" uygulamasının Google Play ve App Store'dan indirileceğini açıkladı.

Telefon kamerası barkod okuyucu olarak kullanılacak

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Kacır, mobil uygulama sayesinde tüketicilerin konumuna yakın marketlerdeki fiyatları görebileceği ve telefonun kamerasının barkod okuyucu olarak kullanılabileceğini ifade etti:

"TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store'da.

Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."