Martı scooter uygulaması nasıl kullanılır?
Martı scooter uygulamasını kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Peki Martı uygulaması nasıl kullanılır?
İstanbul sokaklarında Martı scooter kullananların sayısı gün geçtikçe artarken, henüz Martı uygulamasını denemeyenler, bu uygulamayı araştırıyor.
Nasıl kullanılır?
Martı scooter kullanmak isterseniz, öncelikle Martı mobil uygulamasını telefonunuza indirin. Ardından uygulamada bir kullanıcı oluşturun ve ödeme yönteminizi tanımlayın. Bu işlemlerin ardından uygulamada çevrenizde uygun durumdaki scooterlardan birini bulun.
Kullanacağınız scooterın üzerinde yer alan QR kodu telefonuza okutarak scooterın kilidini açın ve kullanmaya başlayın.
Kullanmayı bırakacağınızda ise uygun bir yere scooterı park edip, uygulama üzerinden bir fotoğrafını çekin. Uygun şekilde park edilmeyen ve fotoğraflanmayan scooterlar için cezai işlem uygulandığı unutmayın.