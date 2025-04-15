MediaMarkt Türkiye’de oyun bilgisayarı satışları yüzde 300 arttı

MediaMarkt Türkiye’den yapılan açıklamada, oyun dünyasına olan ilginin tüm yaş gruplarında artarak devam ettiği belirtilirken, şirketin Türkiye genelinde 102 mağazasının 92’sinde kurulan Gamezone alanlarının oyun tutkunlarına hem deneyim hem de danışmanlık hizmeti sunduğu vurgulandı.

Deneyim ve satış bir arada

Gamezone alanlarında oyuncular, yeni nesil bilgisayarlardan oyun konsollarına, kulaklıklardan aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesini deneyimleyebiliyor. Şirket, uzman personel desteğiyle sunduğu bu alanları bir alışveriş platformundan öte, aynı zamanda bir "oyun topluluğu deneyim alanı" olarak konumlandırıyor.

Sektörel büyümede hızlı artış

Yeni nesil teknolojilerin gelişmesiyle birlikte küresel ölçekte büyüyen oyun sektörü, Türkiye'de de güçlü bir ivme kazanmış durumda. MediaMarkt Türkiye’nin verileri, bu ivmenin perakende ayağında da yansıma bulduğunu ortaya koyuyor.

Şirket, hem oyun severlerin buluşma noktası olan fiziksel mağazaları hem de çevrimiçi satış kanalları üzerinden oyun dünyasına yönelik yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor.