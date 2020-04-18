Mehmet Zorlu Vakfı ve MEF online eğitimlerini sürdürüyor

18 Nisan 2020

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve içeriği ile Türkiye’de bir ilk olan MZV-MEF YETGEN 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Farkındalık Programı, her geçen gün gelişen içeriği ve birçok yan etkinliğiyle gençlerin 21. yüzyıl yetkinlikleri konusundaki farkındalığını artırmaya devam ediyor.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut liderliğinde yürütülen Program kapsamında oluşturulan MZV-MEF YETGEN Teknoloji Okuryazarlığı eğitimi www.mzv.org.tr, Mehmet Zorlu Vakfı ve Yetkin Gençler Youtube kanalları üzerinden canlı yayın ile gerçekleştiriliyor.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Erhan Erkut’un yapacağı Teknoloji Okuryazarlığı eğitiminde, 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’na devam eden öğrenciler, MZV bursiyerlerinin yanısıra dileyen herkes alanında uzman isimlerden yapay zekadan kodlamaya, blockchainden big dataya kadar pek çok konuda bilgi sahibi olabiliyor.