MentalUP’tan 15 farklı pazarda 5 milyon yeni kullanıcı
Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortağı olduğu MentalUP, hizmetlerini yeni pazarlara sunmaya devam ediyor.
Türkiye’nin ve dünyanın en başarılı eğitim girişimleri arasında gösterilen MentalUP, 2022 yılında 15 farklı pazarda 5 milyon yeni kullanıcı edinirken, ürün portföyüne çocuklar için güncel etkinlik ve yarışmaların bulunduğu ‘Event Center’ isimli yeni bir modül ekledi.
TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan; “MentalUP, 2022 yılında araların da Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya, Kanada, İngiltere gibi ülkelerin de bulunduğu 15 farklı ülke pazarında 5 milyon yeni kullanıcıya hizmet vermeye başladı. Fark yaratan çalışmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.