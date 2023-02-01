MentalUP’tan 15 farklı pazarda 5 milyon yeni kullanıcı

Türkiye’nin ve dünyanın en başarılı eğitim girişimleri arasında gösterilen MentalUP, 2022 yılında 15 farklı pazarda 5 milyon yeni kullanıcı edinirken, ürün portföyüne çocuklar için güncel etkinlik ve yarışmaların bulunduğu ‘Event Center’ isimli yeni bir modül ekledi.

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan; “MentalUP, 2022 yılında araların da Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya, Kanada, İngiltere gibi ülkelerin de bulunduğu 15 farklı ülke pazarında 5 milyon yeni kullanıcıya hizmet vermeye başladı. Fark yaratan çalışmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.