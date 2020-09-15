Merakla beklenen Amazon Prime Türkiye’de!

15 Eylül 2020

Amazon'un Türkiye'ye girmesi ile 2 yıldır merakla beklenen hizmeti Prime artık Türkiye'ye açıldı. Amazon Prime, 19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan ayrıcalıklı alışveriş hizmetleri ile eğlence servislerini tek çatı altında buluşturan üyelik servisi. Seçili şehirlerde aynı gün ve ertesi gün teslimat, Amazon Original içeriklerinin yanı sıra birçok ödüllü film ve diziyi barındıran Prime Video, oyun dünyasının gözde kanalı Prime Gaming ve Prime üyelerine özel indirimler gibi eşsiz ayrıcalıklar sunuyor. Amazon Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.

Amazon Prime, İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de 50 TL ve üzeri alışverişlerde aynı gün, seçili şehirlerde ise ertesi gün teslimat hizmeti sunuyor. Ayrıca, Prime üyelerine özel fırsatlar, Prime Video ve Prime Gaming aboneliklerinin yanı sıra Prime Day indirimlerini ve çok daha fazlasını müşterileriyle buluşturuyor.

Kitaptan elektroniğe, kozmetik ve kişisel bakımdan oyuncağa binlerce üründe bedava ve hızlı kargo hizmetiyle birlikte Prime üyeleri, Tom Clancy's Jack Ryan, Good Omens, The Marvelous Mrs. Maisel gibi Amazon Originals dizilerine ve geniş film yelpazesine de ek bir ücret ödemeden, Türkçe altyazı seçeneğiyle, Prime Video üzerinden ulaşabiliyor.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime’ı Türkiye’deki müşterilerimiz ile buluşturduğumuz için oldukça mutluyuz. Amazon.com.tr’yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimize hızlı teslimat hizmeti sağlayabilmek adına birçok adım attık. Amazon Prime ile birlikte İstanbul, Bursa ve Kocaeli’deki müşterilerimiz siparişlerini aynı gün içinde teslim alabilecek. Müşterilerimiz, eşi benzeri görülmemiş hızlı teslimat deneyiminin tadını çıkarabilecek. Ayrıca Amazon Prime, ödüllü film ve dizilere erişim ve oyun kanalı aboneliklerinin yanı sıra çok daha fazla ayrıcalık sunuyor. Her bir yan faydayı ayrı ayrı düşündüğümüzde oldukça değerli bir paketi cazip bir fiyatla müşterilerimizle buluşturduğumuz için çok memnunuz” dedi.