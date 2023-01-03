Meta, akıllı gözlük şirketi Luxexcel'i satın aldı

Sosyal medya devi Meta, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) ekosistemini oluştururken bu alanda faaliyet gösteren şirketleri satın almaya ardı ardına devam ediyor.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre şirket, Hollanda merkezli akıllı gözlük ve akıllı lens şirketi Luxexcel'i satın aldığını doğruladı. 3D baskı lensleri metodolojisini geliştiren ve patentini alan Luxexcel, mevcut diğer lenslerin aksine yüksek kaliteli lensler oluşturmak için bir dizi donanım ve yazılım kullanıyor.

Meta, Luxexcel'i bünyesine katarak, muhtemelen Meta'nın Reality Labs'e yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımdan çıkması beklenen bir ürün olan reçeteli AR gözlükleri üretmek için şirketin teknolojisinden yararlanacak.

Hatırlanacağı üzere Meta, Quest 2 ve Quest Pro modelleri ile birlikte sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğü pazarının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Akıllı gözlükler konusunda ise geçen yıl Ray-Ban ile iş birliğine giden Meta, Ray-Ban Stories isimli gözlüğü Eylül ayında satışa sunmuştu.