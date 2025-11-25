Meta, Google'ın yapay zekâ çipleri için görüşmelere başladı

Meta'nın, Alphabet'in Google birimiyle milyarlarca dolarlık yapay zekâ çipi tedariki için görüşmeler yürüttüğü bildirildi. The Information'ın aktardığına göre şirket, 2027'den itibaren veri merkezlerinde Google'ın çiplerini kullanmayı değerlendiriyor. Ayrıca Meta'nın gelecek yıldan itibaren Google Cloud üzerinden bu çipleri kiralamayı da planladığı belirtiliyor.

Nvidia'ya daha düşük maliyetli alternatif

Google'ın, Nvidia'ya alternatif olarak daha düşük maliyetli tensor processing unit (TPU) çiplerini öne çıkardığı ifade ediliyor. Teknoloji devinin, bu iş birliğinden Nvidia'nın gelirlerinin yaklaşık yüzde 10'una denk gelen bir pay elde etmeyi hedeflediği görüşmelerde dile getirildi. Nvidia çiplerine yönelik arz sıkıntısı devam ederken, TPUs modellerinin Google Cloud aracılığıyla kiralanabildiği hatırlatılıyor.

Meta ise yılın başında, ABD'de altyapı ve istihdam alanlarında üç yıl içinde 600 milyar dolarlık yatırım planını açıklamıştı. Şirket, 2022'den bu yana Nvidia'nın en büyük müşterilerinden biri konumunda bulunuyor ve modellerini eğitmek ile her gün 3 milyardan fazla kullanıcıya hizmet verebilmek için geniş bir GPU kapasitesi oluşturmaya çalışıyor.