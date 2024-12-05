Meta, Louisiana'da 10 milyar dolar yatırım ile yapay zeka veri merkezi kuracak

Şirket, 10 milyar dolarlık tesisin eyaletin ekonomik açıdan ihmal edilmiş bir köşesini dönüştüreceği umudunu taşıyor.

Louisiana, enerji yoğun veri merkezleri için yer arayan büyük teknoloji firmalarını cezbetmek için vergi kredileri ve diğer teşvikler sunan ve sayıları giderek artan eyaletler arasında yer alıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, sektör raporlarına atıfta bulunarak, ABD'de 2030 yılına kadar her yıl yüzde 9 oranında büyümesi öngörülen yapay zeka kaynaklı artan talebi karşılayacak yeterli veri merkezi olmadığını tespit etti.

Veri merkezi stratejisi direktörü Kevin Janda, Meta'nın Louisiana veri merkezinin 500 operasyonel iş ve 5.000 geçici inşaat işi yaratacağını öngördüğünü söyledi.

Janda, 4 milyon feet kare (370.000 metrekare) büyüklüğündeki bu veri merkezinin şirketin bugüne kadarki en büyük yapay zeka veri merkezi olacağını da sözlerine ekledi