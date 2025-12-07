Meta, yapay zeka aksesuarlar üreten Limitless’ı satın aldı

Hızla büyüyen yapay zeka pazarında rekabeti artırmak isteyen Meta, yapay zeka destekli kolyeler üreten, giyilebilir yapay zeka teknoloji girişimi Limitless’ı satın aldı.

Meta sözcüsü “Limitless’ın yapay zeka destekli giyilebilir cihazlar geliştirme çalışmalarımızı hızlandırmak için Meta’ya katılmasından heyecan duyuyoruz” dedi.

Giyilebilir aksesuarlar artıyor

Limitless’a benzer Friend adlı bir şirket de yapay zeka destekli akıllı kolyeler üretiyor. Plaud ise küçük bir kart ya da kapsül şeklinde giyilebilir teknolojiler üzerine çalışıyor. Onun ürünleri de yaka kısmına takılabiliyor, boyunda ya da bilekte taşınabiliyor. Bileklikte kullanılan bir model olan Bee ise Temmuz ayında Amazon tarafından satın alındı.

Yapay zeka destekli giyilebilir cihazlara her geçen gün bir yenisi eklense de henüz hiçbir şirket dikkat çeken bir ürün ortaya koyamadı. Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleri ise sürpriz bir şekilde büyük ilgi gördü.