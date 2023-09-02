META yöneticisi: Metaverse projesi 8 - 10 yılda hayata geçecek

Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak gösterilen ve Almanya'nın başkenti Berlin’de her yıl düzenlenen IFA 2023, teknolojik cihazların sergilendiği alanların yanı sıra teknolojinin önemli konularının konuşulduğu etkinliklerle devam ediyor.

Fuarda "Sanal Sınırlar: Metaversenin tüketiciler, sanatçılar ve şirketler için etkileri nelerdir? konulu oturumda konuşan Meta şirketinin Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Angie Gifford, metaverse projesinin geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

Metaversenin tek bir teknoloji olmadığının altını çizen Gifford, projenin internetin yeni hali olduğunu söyledi. Metaverseyi kısaca internetin 2 boyutlu halden 3 boyutlu hale gelmesi olarak tanımlayan Gifford, internet böylelikle daha kapsayıcı bir hale geleceğini anlattı.

'Metaverse'ü 8-10 yılda göreceğiz'

Programda 'metaverse'ün abartılmış bir proje olup olmadığına dair' sorulara yanıt veren Gifford, "Metaverse er veya geç gelecek. 2 yıl önce metaverse çok konuşulmuştu. Şimdi o kadar konuşulmuyor. Uzun zamandır teknoloji sektöründe çalışan biri olarak teknolojik devrimlerin hayata geçmesinin biraz zaman aldığını söyleyebilirim.

Ben Microsoft'ta da çalıştım. 90'larda Bill Gates'in güzel bir vizyonu vardı: Gates her masada bir bilgisayar olacağını söylüyordu. O zamanlar herkes bunun çılgınca olduğunu düşünüyordu. Ama şu anda burada herkesin cebinde en az 1 belki 2 tane telefon var. Yani teknoloji zaman ister ve biz metaverseyi önümüzdeki 8-10 yıl içinde göreceğiz."

Arsa satılıyordu

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in eski adı Facebook olan şirketinin ismini Meta olarak değiştirmesi ile metaverse, dünya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti.

Konseptin dünyada popüler hale gelmesi ile metaverse platformlarında sanal arsalar satılmaya başlanmış ve pek çok kişi bu arsalara yatırım yapmıştı. Ancak geçen zaman içinde metaverse dünyadaki popülerliğini yitirmişti.