Meta'dan yapay zekâ destekli reklam hamlesi!

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Meta, 2026 sonuna kadar markaların yapay zekâ ile reklam içeriklerini tamamen oluşturmasına ve hedeflemesine olanak tanımayı planlıyor.

Farklı reklam varyasyonları hazırlanıyor

Dünya genelinde 3,43 milyar aktif kullanıcısı bulunan sosyal medya devi, reklamverenlerin daha etkili ve kişiselleştirilmiş kampanyalar üretmesine yardımcı olmak amacıyla yapay zekâ destekli araçlarını geliştirmeyi sürdürüyor. Bu araçlar; görsel arka planlar, video içeriklerinde otomatik düzenlemeler ve farklı reklam varyasyonları hazırlamak gibi işlevler sunuyor.

Instagram ve Facebook'ta hedef kitle belirleyebilecek

Haberde, bir markanın yalnızca bir ürün görseli ve bütçe tanımlamasıyla, Meta'nın yapay zekâ sisteminin görüntü, video ve metin içeren reklamlar hazırlayabileceği belirtildi. Ayrıca sistemin, önerilen bütçeye göre Instagram ve Facebook'ta hedef kitle belirlemesi yapabileceği de ifade edildi.

Bununla birlikte Meta, kullanıcıların konum gibi değişkenlere göre aynı reklamın farklı versiyonlarını gerçek zamanlı görmesini mümkün kılacak bir özelliği de hayata geçirmeyi planlıyor.