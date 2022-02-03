Meta'nın karı beklentilerin altında kaldı

Facebook'un sahibi Meta Platforms 2021 yılının son çeyreğinde analistlerin beklentilerini karşılayamadı. Net kar yüzde 8 azalarak 10,29 milyar dolar oldu.

dördüncü çeyrekte gelirlerini yüzde 20 artırarak 33,67 milyar dolara çıkaran Meta'nın dağıtılabilir hisse başına karı yüzde 5 azalarak 3,67 dolar oldu. Analistler ise 33,40 milyar dolar gelir ve hisse başına 3,84 dolar kar bekliyorlardı.

2021 yılının tamamında Meta'nın gelirleri yüzde 37 artarak 117,9 milyar dolara ulaşırken, dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 36 artışla 13,77 dolar oldu. Net kar yüzde 35 artışla 39,37 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Facebook'un Aralık ayında günlük aktif kullahnıcı sayısı 2020'nin aynı ayına göre yüzde 5 artarak 1,93 milyar oldu.