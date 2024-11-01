Meta'nın yapay zekası 'silahlandı': Çin, Llama'yı askeri yapay zekaya dönüştürüyor

Çinli araştırmacılar, Meta'nın geliştirdiği Llama modelini askeri yapay zeka aracı geliştirme sürecinde temel olarak kullanmaya başladı. Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantılı üst düzey araştırma kurumları, bu aracı potansiyel askeri uygulamalara yönelik olarak adapte etmek üzere çalışmalar yürütüyor.

Reuters'ın incelediği bir akademik makaleye göre, PLA'nın önde gelen araştırma kuruluşlarından Askeri Bilimler Akademisi'nin (AMS) de aralarında bulunduğu üç kurumdan altı Çinli araştırmacı, Llama'nın erken bir versiyonunu "ChatBIT" adlı askeri odaklı bir yapay zeka aracı oluşturmak için temel aldı.

Araştırmacılar, Meta’nın Şubat 2023’te yayımladığı Llama 2 13B modelini kullanarak bu aracı askeri operasyonlarda kullanılacak şekilde optimize ettiklerini belirtti. ChatBIT adı verilen bu yapay zeka aracı, özellikle istihbarat toplama, analiz yapma ve operasyonel karar süreçlerinde doğru ve güvenilir bilgi sağlamaya odaklanıyor.

Geliştirilen modelin askeri diyaloglar ve soru-cevap görevlerinde başarılı sonuçlar verdiği ifade edilirken, OpenAI'nin güçlü yapay zeka modeli ChatGPT-4'ün performansına yakın bir performans sergilediği vurgulandı.

Ancak araştırmacılar, geliştirdikleri bu yapay zeka modelinin tam olarak nasıl çalıştığı veya aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı hakkında detaylı bir bilgi paylaşmadı. Çin’in askeri yapay zeka alanında yaptığı bu hamle, yapay zekanın küresel ölçekte artan askeri kullanımı hakkında soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.