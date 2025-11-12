Meta'ya kendi içinden rakip: Yapay zeka baş bilimcisi kararını verdi

Meta, yapay zeka alanındaki en önemli isimlerinden birini kaybetmeye hazırlanıyor. Şirketin baş yapay zeka bilimcisi ve A.M. Turing Ödülü sahibi Yann LeCun, kendi yapay zeka girişimini kurmak üzere Meta’dan ayrılmayı planlıyor.

Yeni şirketi için sermaye toplamaya başladı

New York Üniversitesi’nde profesör olarak da görev yapan LeCun, önümüzdeki aylarda Meta’dan ayrılarak yeni şirketi için sermaye toplama görüşmelerine başladı. LeCun’un girişimi, “dünya modelleri” olarak bilinen, neden-sonuç ilişkilerini simüle ederek sonuçları öngörebilen ve çevresini anlamlandırabilen yapay zeka sistemlerine odaklanacak.

Google DeepMind ve World Labs gibi laboratuvarların da üzerinde çalıştığı bu teknoloji, yapay zekanın insan benzeri kavrama yeteneğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrılık 'yapılanma' dönemine denk geldi

Bloomberg'in haberine göre, LeCun’un ayrılığı, Meta’nın yapay zeka stratejisini yeniden şekillendirdiği bir döneme denk geliyor. Şirket, son dönemde OpenAI, Google ve Anthropic gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki eleştiriler sonrası “Meta Süper Zeka Laboratuvarları” adını verdiği yeni bir yapay zeka birimi kurarak yapılanmaya gitmişti. Meta, bu kapsamda diğer büyük şirketlerden 50’den fazla mühendis ve araştırmacıyı transfer etmişti.